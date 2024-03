Skoda: arriva anche in Italia la Nuova Superb Wagon

La quarta generazione dell'ammiraglia della Skoda, la Nuova Superb Wagon, arriva anche in Italia. Nata nel 2001 finora ha venduto più di un milione e mezzo di unità soprattutto nei mercati di Germania, Gran Bretagna e Repubblica Ceca. Presentata a fine 2023, la Nuova Superb ora è disponibile anche nel nostro Paese ma solamente nella versione familiare. La vettura è stata completamente riprogettata sulla piattaforma MQB-EVO, la stessa della Volkswagen Passat Variant.

Arriva sul nostro mercato in tre versioni: Selection, Style e "Laurin&Klement", la più lussuosa. Lunga 4,90 metri e larga 1,85 metri, la Superb Wagon fa del comfort e della abitabilità i suoi punti di forza. Ottima per i lunghi viaggi, grazie anche all'ampio bagagliaio che va dai 690 ai 1.920 litri, abbattendo gli schienali del divano posteriore. Viste le sue dimensioni, la vettura è un po' meno adatta per la città, pur restando comunque maneggevole e molto confortevole. La linea della vettura è più dinamica e filante delle versioni precedenti. Ne guadagna il coefficiente di penetrazione che scende a 0,25 e fa della Nuova Superb la Wagon più aerodinamica della storia del brand.

In Italia arriva con due motorizzazioni: il nuovo 1.5 TSI mild-hybrid a benzina da 150 cavalli, con ibridizzazione leggera per abbattere consumi ed emissioni; e un aggiornato 2.0 TDI, diesel da 150 cavalli, migliorato nelle emissioni. Nei prossimi mesi saranno disponibili altri due motori: un nuovo 1.5 TSI PHEV, da 204 cavalli, motore ibrido a benzina con ricarica "plug in" che avrà un'autonomia in "full electric" di oltre 100 chilometri; e il 2.0 TDI, diesel da 193 cavalli, con trazione integrale. Tutte le versioni sono offerte esclusivamente con cambio automatico DSG a doppia frizione e sette velocità.





Molto ricca la dotazione di serie, a partire dalla versione Selection, pensata come soluzione ottimale per le flotte aziendali, che offre i principali sistemi avanzati di assistenza alla guida, come i principali dispositivi per la guida assistita di livello 2, per una maggior sicurezza dei viaggiatori e dei pedoni. La versione Style propone una dotazione più completa dal punto di vista del comfort e del design, mentre al top di gamma si trova la versione "Laurin&Klement", una full optional che conferma il suo ruolo di ammiraglia.

Totalmente nuovo anche il design interno, con un sistema completo di navigazione satellitare e infotainment. Di serie su tutte le versioni il cruscotto digitale da 10,2 pollici, così come è di serie il sistema di infotainment con display da 13 pollici che permette il controllo gestuale e vocale tramite l'assistente virtuale "Laura". Novità assoluta i comandi Smart Dial: tre manopole con cui si possono gestire manualmente la climatizzazione interna e quattro funzioni specifiche che il conducente può programmare tra le sei disponibili, come ad esempio il volume del sistema multimediale, la velocità della ventola di climatizzazione o le modalità di guida.

Quanto ai prezzi di vendita della Nuova Skoda Superb Wagon, per la versione con motore benzina mild hybrid, si va dai 44.250 euro della Selection ai 52.250 euro della L&K. Per quella con motore 2.0 diesel, si parte dai 46.950 euro della Selection per arrivare ai 54.950 euro della L&K top di gamma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA