Ford Tourneo Connect è anche Plug-In Hybrid

Si amplia l'offerta di Ford Tourneo Connect, che introduce la motorizzazione Plug-In Hybrid. Il multi-activity vehicle dell'Ovale Blu, dipsonibile anche con 7 posti, si arricchisce così di una soluzione che lo rende ancora più versatile.

Il Tourneo Connect Plug-In Hybrid ha una percorrenza stimata fino a 110km in modalità completamente elettrica, per assicurare una maggiore libertà di spostamento anche nelle zone a traffico limitato. L'introduzione della nuova motorizzazione completa l'elettrificazione della gamma della nuova generazione del modello Ford in Europa, che include il compatto E-Tourneo Courier a cinque posti, l'E-Tourneo Custom a otto posti e il Tourneo Custom Plug-In Hybrid a nove posti.

"Tourneo Connect - ha commentato Rich Hughes, Tourneo brand manager di Ford Europe - è da sempre sinonimo di spazio e flessibilità e l'arrivo della versione Plug-In Hybrid segna un deciso passo in avanti. L'ampia autonomia in modalità elettrica rende il Tourneo Connect Plug-In Hybrid ideale per accompagnare i bambini a scuola, per partire all'avventura o per gli spostamenti lavorativi, e si adatta perfettamente a uno stile di vita intenso e dinamico".

Il Tourneo Connect Plug-In Hybrid sarà ordinabile a partire dall'estate, con le prime consegne previste per l'ultimo trimestre di quest'anno.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA