Gb, Ariel Atom 4R in prova nel tunnel ferroviario di Catesby

Potrebbero sembrare empirici i test sull'aerodinamica che l tecnici della Aero Research Partners (Arp) realizzano, con i veicoli in movimento all'interno del Catesby Tunnel, che una struttura ricavata da un tunnel ferroviario vittoriano a doppia rotaia attraversato dalle prime locomotive a vapore nel luglio 1898. Ma sono invece precisissimi e molto utili per lo sviluppo delle auto, comprese quelle da competizione. Come spiegano i tecnici di Arp, questo 'ambiente' è privo di elementi turbativi come il vento che si riscontra nelle piste per le prove dinamiche e più realistici di quelli che si realizzano nei tunnel del vento.

I rilevamenti sulla resistenza aerodinamica che vengono effettuati sfruttando la striscia di asfalto - perfetto come quello del circuito di Silverstone - lunga 2,7 km "sono perfettamente allineati con quelli delle gallerie del vento tradizionali" ma con la determinante aggiunta che il veicolo viene valutato in condizioni reali di funzionamento. Ecco perché l'ultima edizione della super-sportiva compatta 'naked' Atom 4R, prodotta da Ariel Motor Company e presentata lo scorso anno al Festival of Speed di Goodwood, è stata sottoposta ad una accurata serie di test nel Catesby Tunnel. Lo scopo, precisa l'azienda, è stato quello di verificare per questo bolide da 350 Cv i riscontri aerodinamici con o senza un deflettore di protezione dell'abitacolo.

Si è visto che senza questo elemento - indossando comunque il caso che è indispensabile quando ci si mette al volante della Atom 4R - il flusso d'aria non è più sopportabile da pilota oltre i 100 km/h e che alla velocità massima consentita dall'impianto (190 km/h) la protezione dell'abitacolo è vitale.

Nel riferire la notizia il magazine britannico Autocar ricorda che oltre i 65 km/h la resistenza aerodinamica gioca un ruolo fondamentale sulle prestazioni, aumentando con il quadrato della velocità. Per raddoppia la velocità - dunque - serve una potenza di quattro volte superiore e per triplicarla c'è bisogno di nove volte la potenza.



