Nissan GT-R, la generazione 2025 è ancora più esclusiva

Nissan ha presentato ieri a Yokohama l'edizione 2025 della GT-R, la 'supercar' giapponese a trazione integrale con motore longitudinale anteriore, che rappresenta l'ultima evoluzione della serie R35 lanciata nel 2007. Un evento che - secondo alcuni media specializzati - potrebbe essere l'atto finale della storia di questo apprezzatissimo modello evidentemente con motore Ice e che continua ad ottenere un grande successo soprattutto negli Stati Uniti.

Dedicata a "perseguire il massimo piacere di guida" - si legge nella nota di Nissan - la GT-R R35 si è evoluta dal suo debutto nel 2007 come supersportiva di punta della Nissan.

Debuttano ora la GT-R Premium Edition T-Spec 2025 e la GT-R Track Edition progettate da Nismo, che è la divisione della Casa di Yokohama che si occupa dei modelli sportivi e delle competizioni.

Immutate o quasi nell'estetica, queste due GT-R utilizzano l'ultima evoluzione del motore V6 biturbo (ricordiamo che viene assemblato a mano) che incorpora elementi precedentemente disponibili solo nella GT-R Nismo Special Edition e che derivano dalla esperienza racing. Si tratta delle fasce elastiche, delle bielle e dell'albero motore con bilanciamento del peso ad alta precisione, modifiche che permettono di raggiungere regimi più elevati e quindi un funzionamento del turbo più rapido.

Entrambi i modelli sono inoltre dotati di targhette con la certificazione Takumi in alluminio (che sono esclusive della GT-R) che riportano nel vano motore il numero del modello in color oro. A seconda del modello, la potenza erogata dal V6 biturbo 3.0 varia fra 480 e 550 Cv, per una velocità che è fissata per tutte le GT-R in 315 km/h ed uno scatto 0-100 che varia invece fra 3,5 e 2,8 secondi.

