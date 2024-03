Ineos Grenadier diventa un pick-up per 5 persone

Arriva la versione pick-up della Ineos Grenadier, denominata Quartermaster che, in versione chassis cab, può contare su di una doppia cabina attraverso la quale offre abitabilità a cinque persone. Si tratta di un veicolo pensato per l'uso professionale, con prezzi, per il mercato italiano, che partono da 58.885 euro (IVA, Trasporto, Messa su Strada, IPT & PFU escluse).

Il passo è il medesimo del Quartermaster, per cui è di 3.227 mm, precisamente 305 mm più lungo rispetto al modello Station Wagon, mentre sotto pelle la variante Chassis Cab presenta un telaio a longheroni a vista dietro l'abitacolo posteriore per offrire ai clienti e ai trasformatori di veicoli aftermarket diverse opzioni per la carrozzeria; mentre la capacità di traino di 3.500 kg. Inoltre, nei percorsi più difficili può sfruttare dei robusti assali rigidi, il riduttore a due velocità e, fino a tre differenziali bloccabili.

Costruito ad Hambach, in Francia, presso lo stabilimento che Ineos Automotive, il Grenadier Quartermaster chassis cab potrà essere scelto con motori benzina o diesel BMW sei cilindri in linea da 3 litri sovralimentati, ed accoppiati ad una trasmissione automatica ZF a otto rapporti.



