Volkswagen: una nuova GTX in arrivo

Un video su Instagram, nella pagina ufficiale del brand, mostra quella che potrebbe essere, a giudicare dai dettagli, la nuova Volkswagen ID.3 GTX, la vettura elettrica che, nell'immaginario collettivo, andrebbe a rappresentare l'evoluzione a batteria del concetto di GTI nato con la Golf. Il taglio dei fari anteriori e posteriori evidenzia che l'auto in questione dovrebbe essere proprio la ID.3, la quale è stata modificata a livello di paraurti e tramite uno spoiler maggiorato.

Anche il particolare del volante denota il carattere sportivo del modello, con il logo GTX situato nella parte bassa, dove di solito troviamo quello GTI, e le cuciture a contrasto. Non sono stati divulgati, per ora, i dettagli tecnici, ma a giudicare dalla presenza nel gruppo della Cupra Born con la stessa architettura della ID.3, la nuova ID.3 GTX dovrebbe avere la trazione posteriore, con uno solo motore situato nel retro della vettura, ovviamente rimaniamo nel campo delle ipotesi anche a livello di potenza, visto che potrebbe, il condizionale è d'obbligo, anche adottare il motore elettrico da 286 CV della nuova ID.7 Tourer appena arrivata sul mercato italiano.



