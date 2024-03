Partono le vendite della Mercedes AMG SL 63 S E Performance

Si aprono le vendite, in Germania, della Mercedes-AMG SL 63 S E Performance, che sfoggia una power unit in cui l'unità di trazione elettrica è abbinata al V8 biturbo da 4 litri, per una potenza di sistema di 816 CV ed una coppia massima di 1.420 Nm.

Disponibile in 5 colori oltre a 15 livree opzionali tra cui quella Manufaktur, ha un listino che parte da 223.720 euro; la dotazione annovera la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+, ed il sistema AMG Active Ride Control, con il controllo semiattivo del rollio. Tra gli accessori, invece, figurano, l'impianto frenante composito in ceramica e l'asse posteriore sterzante attivo. La lista degli optional è piuttosto nutrita, come dimostra la presenza della vernice Manuktur, che comporta un esborso di oltre 7 mila euro; dei sedili AMG Performance, che hanno un costo superiore ai 2.500 euro; e dell'impianto audio surround 3D Burmester, che sfiora i 6 mila euro. Tra i pacchetti spiccano l'AMG Aerodynamics Package, da 3.332 euro, che comprende elementi in nero lucido che incrementano la deportanza dell'auto; e l'AMG Carbon Exterior Package, da 5.712 euro, con particolari esterni in carbonio.

Tante possibilità, quindi, per personalizzare la SL più innovativa e potente di tutti i tempi, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, e di toccare la velocità massima di 317 km/h.



