Da Techart nuova Porsche 911 stradale da 800 Cv per 350 km/h

Nuova variante Techart in serie limitata su base Porsche 911 Turbo S. Dopo i 30 esemplari della GTSport, presentata lo scorso gennaio, ecco l'evoluzione stilisticamente ancora più grintosa, caratterizzata da un alettone posteriore a becco d'anatra in fibra di carbonio, la GTstreet R Touring.Proposta in tre livelli di potenza, di cui il maggiore è accreditato di 800 cv, l'ultima nata nel garage di Leonberg, specializzato nelle elaborazioni delle vetture di Zuffenhausen, sarà realizzata in 25 unità. Oltre alle vistose appendici aerodinamiche, sono numerosi i dettagli specifici della carrozzeria e gli affinamenti meccanici di rilievo che assicurano un incremento delle performance della già potente versione di serie Turbo S.

Omologata per l'utilizzo stradale, infatti, questa 911 con la scritta Techart può raggiungere in pista i 350 km/h di velocità massima e può scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi.

Il suo vestito scolpito dal vento presenta oltre 40 elementi realizzati appositamente che hanno permesso di affinare l'efficienza aerodinamica della vettura ma anche di alleggerirla (il solo alettone pesa il 60% in meno rispetto a quello standard firmato Porsche).

Per quello che riguarda il motore, il powerkit TA092/T1.1, aggiunge 60 Cv alla 911 Turbo S da 650 Cv, per un picco massimo di 710 Cv, accompagnato da un incremento di 100 Nm, per una coppia che può così raggiungere i 900 Nm. La proposta al vertice dell'offerta è, però, il nuovo powerkit TA092/T2.1 che permette di guadagnare 150 Cv e 150 Nm, per valori di vertice rispettivamente di 800 Cv e 950 Nm.

Equipaggiata dischi freno in carbonio e ruote da 20 e 21 pollici, nascoste sotto carreggiate allargate di 30 mm, la Techart GTstreet R Touring presenta un assetto abbassato di 25 mm o, in alternativa, un sistema di regolazione della sua altezza.

L'abitacolo personalizzabile sino all'eccesso, impreziosito artigianalmente da dettagli in carbonio, alluminio e da rivestimenti in Alcantara, sfoggia anche un nuovo volante.

Limitata, appunto, a soli 25 esemplari, la personalizzazione GTstreet R Touring che include anche un sistema di controllo delle sonorità emesse dal motore, sarà disponibile da maggio a un prezzo che parte da 98.250 euro. Cifra da aggiungere, naturalmente, ai 254.885 euro necessari per l'acquisto della Porsche 911 Turbo S.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA