MINI Countryman SE ALL4 è elettrica con tanto stile

Carattere da vendere in quanto a stile e tecnologia all'altezza dei segmenti superiori, per la nuova MINI Countryman elettrica che guarda in proporzioni uguali al mondo urbano come alle strade diverse da quelle asfaltate.

La All-electric MINI Countryman SE ALL4 è una compagna affidabile per esplorare nuovi percorsi, anche questi del Portogallo, tra strade costiere ed entroterra, come quelle che abbiamo affrontato di recente in sua compagnia. Completamente ripensata rispetto al passato, la terza generazione di Countryman segue quello che è il nuovo corso stilistico generale di Mini.





Cresce quindi in fato di dimensioni, con uno sviluppo verticale accentuato e caratterizzato da linee nette, come sottolineato dal frontale a sviluppo verticale. In generale, la ex-piccola Mini è cresciuta di oltre 13 centimetri rispetto alla seconda generazione, posizionandosi quindi per dimensioni raggiunte nel segmento dei C-Suv, considerando anche una lunghezza pari a 4.433 mm.

La più rilevante delle novità è però la propulsione elettrica, che abbinata all'indole garantita dal sistema ALL4, consente consente la mobilità senza emissioni, su un'ampia varietà di terreni, che si tratti di uno sterrato (non troppo impegnativo) o di un viottolo sconnesso vicino alle spiagge popolate da impavidi surfisti oceanici.

A questo si aggiungono le funzioni estese dell'assistenza alla guida, guida parzialmente automatizzata e di livello 2, così come l'autonomia elettrica dichiarata che si spinge fino 433 chilometri secondo il ciclo di prova Wltp.

Al volante, la sensazione di essere alla guida di una vettura pronta allo sprint non manca ed è garantita da quello che si nasconde sotto la carrozzeria, ovvero due potenti motori elettrici per complessivi 230 kW/313 CV e una coppia di 494 Nm, da godersi soprattutto sul misto. L'accelerazione è fulminea, con un brillante 0/100 km/h in 5,6 secondi. Velocità massima, 180 km/h.

Tanto, sulla nuova Mini Countriman, lo fa anche il design, che è moderno e minimalista, con superfici ben definite e passaruota più ampi, a tutto vantaggio del look solido ma anche 'filante'. Tanto anche lo spazio interno, con una capacità fino a 1.450 litri che consente il trasporto anche dei carichi più ingombranti, quando la panca è ripiegata.

Ed è proprio l'interno, oltre alla motorizzazione, il cuore della nuova MINI Countryman. Se il marchio è sempre stato attento ad offrire un suo specifico 'feeling' all'abitacolo, con la nuova generazione l'asticella si sposta decisamente verso l'alto.

Materiali e rivestimenti parlano, anche, il linguaggio della sostenibilità e allo stesso tempo raffinato e contemporaneo. Il protagonista, tuttavia, sulla nuova Mini è il grande elemento circolare al centro della plancia, che si evolve e diventa il vero e proprio 'cervello', adattabile ai più diversi gusti degli occupanti.

Con il suo diametro di 24 cm, il pannello circolare e altamente tecnologico, ospita un sistema d'infotainment completamente nuovo, accattivante tanto per quanto riguarda il design che per la funzionalità.

La Countryman SE ALL4 è disponibile in quattro allestimenti, a partire dalla Essential a 46.700 euro, passando per la Classic a 48.910 euro e fino alla Flavoured con i suoi 52.250 euro. Per la JCW servono invece 48.090 euro. .



