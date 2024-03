Bentley realizza 5 modelli speciali per l'India

Un rivenditore Bentley indiano ha commissionato alla casa inglese 5 vetture curate dal reparto di personalizzazione Mulliner. Si tratta della prima Mulliner Bespoke Edition indiana, denominata Opulence Edition, relativa ad una Continental GT Speed, ad una Flying Spur Speed ed a tre modelli Bentayga EWB Azure.

Nello specifico, tutti e 5 i modelli sono stati realizzati a mano a Crewe, in Inghilterra, da Mulliner, il reparto interno di personalizzazione su misura di Bentley. Esternamente si distinguono per la livrea Scarab Green, ispirata all'esoscheletro verde iridescente dello scarabeo. Mentre le finiture in pelle dell'abitacolo vedono protagonista il contrasto tra l'arancio ed il verde, che rappresentano un omaggio ai colori nazionali dell'India. All'interno, inoltre, spicca la decorazione sulla plancia che vede protagonisti cavalli selvaggi e cime montuose, frutto della collaborazione tra designer ed artigiani.





La Continental GT Speed sprigiona una potenza di 659 CV, la Flying Spur è spinta da un motore W12 biturbo da 6,0 litri e 626 CV, Mentre il Bentayga EWB può contare sul sistema di controllo antirollio attivo Bentley Dynamic Ride 48V che garantisce equilibrio ottimale tra comfort di marcia e guidabilità. .



