Suv elettrico Ioniq 7 Hyundai cambia numero, diventa Ioniq 9

Con una mossa a sorpresa, Hyundai ha cambiato il nome del suo suv elettrico di taglia grande passando da Ioniq 7 a Ioniq 9. Secondo fonti di stampa vicine alla Casa sudcoreana la decisione di passare dal 7 al 9 è molto più di un semplice salto numerico. Si tratterebbe infatti di una operazione strategica che allinea le caratteristiche e l'immagine del veicolo alle aspirazioni future di Hyundai. Ioniq 9 - che verrà lanciato al Motor Show di Busan a giugno - sarà il suv più grande nell'offerta elettrica del brand sudcoreano, vero riferimento nel lusso e nel confort con tecnologia all’avanguardia.

Da questo punto di vista il numero 9 sarebbe per Hyundai più rappresentativo dello status di ammiraglia nella gamma elettrica, caratterizzandolo come l’apice delle offerta Bev. Il numero 7 potrebbe a questo punto essere riservato a un modello più piccolo, creando così una gerarchia chiara e intuitiva all’interno del marchio.

Derivato dal concepì Seven presentato nel 2021 al Los Angeles Auto Show, Ioniq 9 sarà prodotta a partire dal prossimo luglio 2024 nello stabilimento Hyundai di Asan in Corea del Sud, ed è già pianificata una ulteriore fabbricazione in un nuovo impianto nella contea di Bryan, in Georgia (Stati Uniti), a partire dal 2025. Ioniq 9 sarà prevista in configurazioni sia a due ruote che a trazione integrale e, condividendo componenti chiave con la Kia EV9, dovrebbe essere dotate di batterie da 76,1 kWh e 99,8 kWh con la possibilità di ricarica rapida da 10 a 80% in soli 25 minuti.

