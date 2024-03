Ioniq 5 di Hyundai si rifà il trucco in forma e sostanza

Hyundai ha svelato l'aggiornamento di Ioniq 5, il crossover 100% elettrico della casa coreana che viene rinnovato nel design, nei contenuti e nella batteria, portando in dote anche il nuovo allestimento N Line. Obiettivo dichiarato dalla casa, quello di migliorare i tratti distintivi del modello utilizzando nuove tecnologie, a cominciare dalla batteria. Nuova Ioniq 5 sarà infatti disponibile con una batteria dalla capacità maggiore, passando da 77,4 kWh a 84,0 kWh e aumentando così la sua autonomia completamente elettrica.

All'esterno, la nuova mascherina a forma di V e i paraurti anteriori e posteriori ridisegnati enfatizzano la presenza su strada della vettura, che cresce anche di 20 mm in lunghezza fino a 4.655 mm, mentre le altre dimensioni esterne sono rimaste invariate. Per valorizzare l'aspetto dinamico di Ioniq 5 e incrementare le sue prestazioni aerodinamiche, lo spoiler posteriore è stato allungato di 50 mm e sono stati introdotti nuovi cerchi dal design rivisitato.

All'interno, invece, Nuova Ioniq 5 offre ancora più comfort e praticità: ad esempio, la parte superiore dell'Universal Island centrale è ora dotata di pulsanti fisici tramite cui gestire le funzioni più utilizzate, come i sedili riscaldati e ventilati della prima fila, il volante riscaldato e la funzione di assistenza al parcheggio. Il pad di ricarica wireless per smartphone è stato invece spostato più in alto, migliorandone notevolmente l'usabilità.

Per migliorare l'esperienza complessiva a bordo, Nuova Ioniq 5 è equipaggiata con il sistema di infotainment Hyundai di nuova generazione Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) e aggiornamenti software OTA (Over-The-Air) wireless per garantire che il sistema infotelematico e i principali controlli elettronici del veicolo siano sempre aggiornati.

L'allestimento N Line porta invece elementi di design sportivi tipici della gamma N su Nuova Ioniq 5 e si propone come anello di giunzione tra la versione aggiornata del modello e Ioniq 5 N, primo veicolo 100% elettrico ad alte prestazioni di Hyundai.

