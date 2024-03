Berlina elettrica Gyesera, anticipazione del futuro di Karma

Karma Automotive, il produttore di veicoli di lusso con sede a Irvine in California (dal 2014 di proprietà del Gruppo cinese Wanxiang) ha presentato la berlina Gyesera, il suo secondo modello 100% elettrico, che affianca la coupé Kaveya (1.180 Cv, batteria 125 kW e scatto 0-100 inferiore a 3 secondi) e l'ibrida Revero che dispone di 536 Cv complessivi ed offre un'autonomia in solo elettrico di 105 km.





Disegnata da Michelle Christensen, vicepresidente di Karma, global design - e in precedenza artefice dell'ultima generazione della Honda Nsx - Gyesera celebra il decimo anniversario della Casa californiana e rappresenta, secondo l'azienda, una evoluzione tecnologica anche rispetto alla recentissima coupé Kaveya.

Karma Automotive - in occasione del reveal che si è svolto all'Amelia Island Concours - non ha comunicato dettagli sulla nuova berlina, ma nel suo speech il presidente Marques McCammon ha anticipato, alludendo alla Kaveya che "Gyesera si distingue perché la calibrazione del gruppo propulsore è diversa, perché il software di guida è diverso, in particolare nell'accelerazione 0 - 100, e perché la configurazione del telaio è diversa".

"Gyesera, con il suo aspetto moderno, le sensazioni che evoca e le prestazioni superiori - ha detto McCammon - è il nostro ponte verso il futuro; l'incarnazione della direzione aziendale rivitalizzata di Karma".

