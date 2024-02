La supercar YangWang U9 debutta sul mercato cinese

Secondo quanto riferito da carnewschina.com, è stata lanciata sul mercato cinese la YangWang U9 che sarà venduta, in un'unica versione, al prezzo equivalente di circa 218.000 euro. Si tratta di una supercar elettrica con batteria Blade, al litio ferro fosfato, basata sulla piattaforma e4 e dotata del sistema di sospensioni Disus X di BYD. Lunga quasi 5 metri, la U9 ha un peso importante per un'auto della sua categoria, visto che sfiora i 2.500 kg, ma grazie alla presenza di 4 motori elettrici, la raggiunge la potenza 1287 CV e può contare su di una coppia massima di 1.680 Nm. Valori che le consentono, secondo carnewschina.com, di coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 2,36 secondi, e di percorrere il quarto di miglio, ovvero i 400 m con partenza da fermo, in 9,78 secondi.

Elevata anche la velocità massima di 309,19 km/h. Il nuovo bolide cinese sfrutta un pacco batteria da 80 kWh per ottenere un'autonomia di 465 km, mentre la potenza di ricarica massima arriva a ben 500 kW per recuperare dal 30 all'80% di energia in 10 minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA