La nuova Mercedes-AMG CLA si fa più 'cattiva'

La CLA firmata Mercedes-AMG si aggiorna e punta a confermarsi con punto di accesso alla gamma delle berline 'cattive' della serie. Il nuovo design esterno è pensato per essere particolarmente incisivo per la CLA 35 4Matic Coupé, grazie alla griglia del radiatore specifica AMG con lamelle verticali, una grembialatura anteriore rimodellata e un badge rotondo con l'emblema AMG.

Il design rivisto dell'interno dei fari con tecnologia LED o Multibeam LED e le luci posteriori a LED caratterizzano anche il modello di punta, la CLA 45 S 4Matic+ Coupé. Per la versione 35 sono disponibili tre nuovi cerchi in lega leggera: quelli di serie, neri a 10 razze da 18 pollici con superfici tornite lucide e quelli opzionali da 19'', con design a cinque doppie razze in nero opaco con superfici tornite lucide o in nero opaco con flangia del cerchio tornita lucida.

La versione 45 S presenta, invece, di serie cerchi standard da 19 pollici con design a cinque doppie razze in nero opaco, con superfici tornite lucide o, a richiesta, sempre da 19 pollici con design a cinque doppie razze in nero opaco con flangia del cerchio tornita lucida.

L'abitacolo, poi, offre nuovi rivestimenti per i sedili sportivi di serie o per i sedili AMG Performance opzionali. La combinazione di pelle Artico e microfibra Microcut può essere ordinata anche in marrone bahia. Il grigio salvia/nero è invece il nuovo colore dei rivestimenti in Artico.

Per la prima volta è disponibile anche il colore rosso pepe/nero per i sedili in pelle. Il legno di tiglio a poro aperto in marrone completa poi la scelta di opzioni per le finiture. La nuova Mercedes-AMG CLA offre di serie anche l'inedito volante AMG Performance con design a doppie razze e pulsanti integrati.

I comandi al volante AMG consentono di controllare le funzioni più importanti e tutti i programmi di guida senza mai togliere le mani dal volante. Anche la nuova Mercedes-AMG CLA beneficia poi dell'ultima generazione di Mbux, con maggiori prestazioni, oltre al design dello schermo specifico AMG.

Per la prima volta, la versioni 35 è dotata di un impianto elettrico a 48 volt e di un motorino di avviamento a cinghia. Il generatore di avviamento di seconda generazione agisce come un mild hybrid, fornendo un incremento temporaneo di potenza di 10 kW (14 CV) e funzioni come il sailing e il recupero per una maggiore efficienza.

La tecnologia a 48 volt aumenta anche il comfort, poiché le transizioni delle funzioni start-stop e sailing sono quasi impercettibili. Il motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri eroga 225 kW (306 CV), distribuiti in modo variabile a tutte e quattro le ruote tramite il cambio AMG Speedshift DCT 8G e la trazione integrale AMG Performance 4Matic.

Per la CLA 45 S 4Matic+ Coupé è disponibile anche una speciale edizione limitata AMG Street Style Edition. La verniciatura Manufaktur grigio montagna magno e la livrea laterale con il logo AMG e il motivo AMG nel disegno della bandiera a scacchi, enfatizzano l'aspetto sportivo.

La AMG Street Style Edition monta cerchi in lega leggera AMG da 19 pollici con design a cinque doppie razze in nero opaco con bordino tornito lucido. Come optional, i clienti possono ordinare la Street Style Edition con cerchi forgiati AMG da 19 pollici con design a razze incrociate, verniciati in nero opaco e con bordino tornito lucido.

Il listino parte da 67.054 euro per la Mercedes-AMG CLA 35 4Matic e da 82.444 per la Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+.

