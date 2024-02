Cupra Born mostra le unghie con la nuova versione VZ

Le prestazione secondo Cupra Born portano la sigla VZ. Il primo modello completamente elettrico del marchio catalano scende in campo anche nella sua versione più 'aggressiva' e la sigla - l'ultima nata nella gamma del brand e la più potente in gamma - rappresenta l'acronimo di Velo in spagnolo, .

Alla prova dell'acceleratore, Cupra Born VZ è in grado di erogare 240 kW di potenza e 545 Nm di coppia che vengono trasmessi su strada grazie alla geometria ottimizzata delle sospensioni, allo sterzo con setting sportivo e alle migliori performance di frenata.



"Nel 2021 abbiamo lanciato Cupra Born, il nostro primo veicolo 100% elettrico - ha commentato Wayne Griffiths, Ceo di Cupra - e questo ha rappresentato una pietra miliare per il marchio. Le 45.300 unità vendute l'anno scorso hanno segnato un aumento del 44,4% rispetto all'anno precedente, un risultato eccezionale. Cupra Born VZ aumenterà le performance di questo modello, dimostrando ancora una volta che elettrificazione e prestazioni sono un connubio perfetto".

Il propulsore completamente elettrico è ora in grado di erogare 240 kW di potenza, con un aumento del 40% rispetto alla versione e-Boost. Anche la coppia è aumentata a ben 545 Nm, il 75% in più rispetto a qualsiasi altra versione Born. Ciò significa che da fermo Cupra Born VZ può raggiungere i 100 km/h in 5,7 secondi, un secondo più veloce della versione e-Boost.

Anche la velocità massima è aumentata e ora limitata a 200 km/h, 40 km/h in più rispetto alla versione e-Boost.

Miglioramenti sono stati apportati anche al telaio di Born VZ, che lavora in abbinamento alle nuove sospensioni sportive con DCC che puntano ad una risposta immediata dello sterzo, e alle performance dell'impianto frenante, oltre al un robusto freno posteriore. Il tutto per creare una performance dinamica superiore.

Cupra Born VZ sarà introdotta nel mercato italiano nel terzo trimestre del 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA