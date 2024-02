Ararkis Sandstorm, bolide ipertecnologico con scatto da F1

Non solo aerei supersonici per passeggeri e merci, capaci di volare da Londra a New York in tre ore, ma adesso anche hypercar elettriche in grado di bruciare lo scatto 0-100 km/m in soltanto 1,5 secondi. Le ambizioni del multimilionario di origine sudafricana Priven Reddy sono evidenti: farsi conoscere ed ammirare per la velocità dei suoi prodotti. Ma anche far crescere ulteriormente - con identica rapidità - il suo patrimonio che è oggi stimato in 250 milioni di dollari.

Fondatore nel 2012 della Eon Aerospace (in precedenza si chiamava Leap Aerospace) che ha appunto in cantiere jet commerciale lungo 63 metri e capace di volare a Mach 1.9, Reddy si è lanciato dal qualche mese in un'altra start-up (nella sua vita ne ha create più di 10) denominata Ararkis e finalizzata allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di hypercar elettriche.





Di questo bolide ipertecnologico - denominato Sandstorm - sono state diffuse solo alcune immagini e poche informazioni.

Programmata per essere costruita in 20 esemplari da 2 milioni di dollari ciascuno, si sa che la Sandstorm verrà interamente costruita in carbonio ed avrà un'aerodinamica particolarmente spinta, grazie anche al contributo di Eon Aerospace.

L'obiettivo è di superare ampiamente su asfalto i 300 km/h e di accelerare (come già evidenziato) da 0 a 100 km/h nell'incredibile tempo di 1,5 secondi, paragonabile a quello di una monoposto di Formula 1. Ma essendo anche elettrica, Sandstorm permetterà - grazie alla sua mega batteria da 115 kWh - anche di percorrere, certamente non viaggiando a tavoletta, fino a 500 km.

