Scarbo SV Rover, dalla California nuovo hyper-truck 1.100 Cv

Il segmento degli hyper-suv, sulla scia del successo ottenuto dagli Amg G Klasse anche a sei ruote (i prezzi superano il milione di dollari) sta assumete una crescente importanza non solo nei Paesi del Golfo ma anche negli Stati Uniti dove la nostalgia per l'iconico Hummer H1 è ancora viva.

Arriva proprio dalla California il nuovo mostruoso Scarbo SV Rover (definito Hypertruck come piace agli americani) che porta in questo ambito - a metà strada fra le corse folli in off-road e le esibizioni su Rodeo Drive - per la modica spesa di oltre 1 milione di dollari un 4x4 con quattro enormi ruote sterzanti e motore benzina 6.2 V8 sovralimentato da 1.100 Cv.

Lo stile di questo costosissimo fuoristrada riprende quello dell'iconica Defender, quella 'autentica' dismessa nel 2016, ma con radicali interventi a base di pannelli in alluminio e in carbonio. Spiccano su tutto gli enormi parafanghi 'attivi' - così definiti dalla Scarbo perché collegati alle sospensioni in modo che i pneumatici da 30 pollici non possano mai urtarli - e una coda tronca che ricorda i prototipi della Dakar.

"La SV Rover definisce un nuovo limite in termini di potenza, manovrabilità e capacità fuoristrada - ha affermato Joe Scarbo, ceo di Scarbo Performance - e siamo entusiasti di svelare questo veicolo rivoluzionario, che combina la nostalgia del classico design britannico con la potenza e la moderna tecnologia made in Usa per offrire un’esperienza di guida che va oltre a qualsiasi altro truck prestazionale”.

