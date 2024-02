Ordini aperti per la Mercedes A 45 S 4Matic+ Limited Edition

Si chiama A 45 S 4Matic+ Limited Edition la serie speciale dedicata alla sportiva compatta della stella che arriverà nel mese di aprile e sul mercato tedesco, dove gli ordini sono stati aperti, comporta un esborso ulteriore di 14.280 euro rispetto al modello da cui deriva.



Esteticamente si distingue per l'esclusiva livrea AMG green hell magno, per i cerchi forgiati AMG da 19 pollici in nero opaco con design a sette razze doppie, nei quali il giallo funge da elemento cromatico di contrasto e dai quali si notano le pinze dei freni in nero lucido con loghi AMG bianchi. Non mancano elementi in nero lucido come le calotte dei retrovisori, e lo splitter anteriore, oltre ad un pacchetto aerodinamico sviluppato in galleria del vento in cui spicca l'ala posteriore fissa. Una fascia nera attraversa la carrozzeria con il logo dell'azienda di Affalterbach sul cofano, mentre la sigla 45S è in evidenza sulla fiancata. Numerosi i dettagli in giallo lungo il corpo vettura. All'interno troviamo i sedili Performance AMG in pelle sintetica e microfibra, le cuciture gialle sui sedili, sui pannelli delle porte e sul cruscotto. Lo stesso colore è stato ripreso per gli stemmi ricamati con l'etichetta "45 S" sui poggiatesta anteriori. Le soglie battitacco sono illuminate ed i tappetini presentano la scritta AMG 45 S oltre alle cuciture decorative in giallo completano l'aggiornamento degli interni.

Sotto il cofano alberga il motore 4 cilindri sovralimentato da 2 litri dalla potenza di 421 CV, che la spinge da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e fino ad una velocità massima, limitata, a 270 km/h. La trazione è integrale ed è completamente variabile per accentuare la dinamica di guida.

