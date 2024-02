Chrysler Halcyon, ci traghetta nel futuro elettrico fruibile

Con il Concept Halcyon, appena presentato negli Stati Uniti, Stellantis si spinge - per il momento guardando a quell'importante mercato - oltre i confini dell'innovazione. E lo fa offrendo una visione lungimirante del futuro completamente elettrico del marchio Chrysler con un modello tecnologicamente molto ricco.

I media americani ricordano che i piani di Chrysler prevedono che un'intera famiglia di auto elettriche sia pronta entro il 2028, cioè 3 anni dopo il lancio del primo modello a batteria del brand (dovrebbe essere un crossover a cui seguirà probabilmente un suv a tre file di sedili). Ed è allora logico supporre che una berlina sportiva come Halcyon possa entrare in produzione tra il 2027 e il 2028..

Halcyon, che è una coupé quattro porte quattro posti realizzato sulla piattaforma elettrica Stla del Gruppo, abbraccia un design moderno, minimale e sostenibile con la piena autonomia nella guida (Livello 4) abbinati a esperienze personalizzate e per alcuni versi 'futuribili' nel rapporto uomo-macchina.

La pedana da cui Halcyon compie questo balzo in avanti è rappresentata dall'insieme delle tecnologie complementari alla piattaforma Stla, cioè Brain, SmartCockpit e AutoDrive. Il tutto finalizzato per offrire nel modello di serie che ne deriverà fra circa 3-4 anni quella che l'azienda definisce Harmony in Motion.

"Il nostro concept crea un livello di serenità che rappresenta pienamente il nome Halcyon - ha detto durante la presentazione Chris Feuell, ceo della marca Chrysler di Stellantis - e presenta soluzioni di mobilità innovative e sostenibili che abbracciano la tecnologia e offrono valore ai clienti offrendo allo stesso tempo l'Harmony in Motion".

"Halcyon Concept dà vita a un domani completamente elettrico attraverso le nuove suite tecnologiche di Stellantis che si integrano con un design aerodinamico semplice e puro e un'esperienza di guida fluida, connessa e coinvolgente".

Il design esterno di Halcyon è puro e aerodinamico, con un apprezzabile equilibrio tra gli elementi aerodinamici e quelli scultorei. Le proporzioni (l'auto è paragonabile alla Lucid Air, che è lunga 4 metri e 97) creano un profilo ribassato con un passaggio aerodinamico a lama d'aria anteriore che migliora le prestazioni e soprattutto l'autonomia.

In questo ambito spicca la ridotta altezza da terra (10 cm in corrispondenza del frontale) ma questa caratteristica può essere gestita grazie alla presenza di sospensioni attive e regolabili a funzionamento elettrico.

Gli specchietti laterali sottili e a forma di lama ospitano telecamere per un profilo aerodinamico più snello e l'ingresso 'autonomo' con riconoscimento biometrico elimina la necessità di maniglie delle porte.

I cerchi leggeri da 22 pollici presentano un esclusivo design a forma di turbina, con i coprimozzi sui cui spicca la nuova interpretazione del logo dell'ala Chrysler. Le ruote calzano pneumatici Pirelli 255/35R22 a bassa resistenza al rotolamento.

L'accesso a bordo è reso ancora più comodo da un doppio sistema di apertura che combina le porte a libro con il tettuccio con cerniera centrale 'a farfalla'. Halcyon Concept utilizza materiali interni sostenibili al 95%, compresi i nuovi loghi Chrysler con le ali stilizzati che sono realizzati con Cd musicali frantumati e riciclati.

L'assistente AI prepara la Chrysler Halcyon al viaggio, utilizzando una funzione Intelligent Cabin Comfort per impostare i livelli Hvac e utilizzare la navigazione predittiva attraverso il migliore instradamento del traffico.

Le tecnologie di Halcyon Concept includono la piattaforma tecnologica Stla AutoDrive, che consente esperienze di guida autonoma di livello 4. Il conducente può comunque utilizzare il riconoscimento vocale per attivare il volante e controllare il veicolo per provare l'emozione di una guida dinamica.

Per il momento Stellantis non ha comunicato dettagli tecnici della Chrysler Halcyon Concept, se non la presenza di batterie al litio-zolfo da 800 Volt (60% in meno di impatto ambientale) e dell'innovativa tecnologia Dynamic Wireless Power Transfer (Dwpt) per ricaricare in modalità wireless l'auto mentre viaggia su tratti stradali predisposti.

Questo veicolo anticipa un futuro in cui sfruttando il sistema Dwpt si potrà viaggiare in elettrico su corsie stradali dedicate appositamente attrezzate, con un'autonomia praticamente illimitata. Stellantis - ricorda la nota - ha dimostrato nel 2022 il potenziale del Dynamic Wireless Power Transfer sul circuito Arena del Futuro a Chiari, in provincia di Torino.

