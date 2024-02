Tata Curvv suv coupé indiano riporta in auge il turbodiesel

Tata, il grande conglomerato indiano dell'industria e dei servizi, manda attraverso la sua controllata Tata Motors un segnale forte al mercato asiatico e ai governanti dei Paesi di quell'area.

Dopo aver presentato il suv coupé Curvv come Concept solo elettrico, lo lancia sul mercato locale con motorizzazione termica. Ma, mentre la maggior parte dei modelli rivali - come Creta/Seltos, Grand Vitara/Hyryder, Kushaq/Taigun - sono disponibili solo con propulsori a benzina, Curvv in versione di produzione (così come presentato al Bharat Mobility Show) avrà un motore diesel.

La stampa locale ha accolto questa decisione con grande favore, sottolineando (si legge su Autocar India) che anche nel caso del Kia Seltos, già sul mercato, il 42% degli acquirenti ha optato per le varianti diesel.

Quella del Curvv è una moderna unità da 1,5 litri - la stessa presente nei modelli Tata Altro e Nexon - che secondo indiscrezioni in questa applicazione dovrebbe avere una potenza analoga a quella su suv Seltos (116 Cv) ma con una coppia di circa 260 Nm, superiore dunque a quanto propone il rivale sudcoreano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA