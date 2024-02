Doppia esibizione suv Genesis al White Turf di Sankt Moritz

Genesis, il brand premium del Gruppo sudcoreano Hyundai intensifica le azioni per farsi conoscere ed apprezzare - come già avviene in diversi mercati, tra cui gli Stati Uniti - anche in Europa.

In occasione del weekend di apertura del celebre evento sul ghiaccio White Turf a Sankt Moritz, Genesis Motor Europe ha mostrato tutta la sua gamma di suv e berline top class, svelando il Concept GV70 Snow, modello one-off dedicato agli appassionanti della montagna e degli sport invernali.



Nato dalla collaborazione tra Genesis e Delta 4x4 (azienda tedesca che è specializzata in accessori per fuoristrada e che dal 1985 partecipa ogni anno alla Parigi-Dakar) il Concept GV70 Snow - si legge nella nota - coniuga la raffinatezza e il lusso del brand Genesis con la solida esperienza dei fuoristrada di Delta 4x4 per realizzare un'auto da esplorazione e avventure invernali senza paragoni.

Genesis GV70 Snow è dotata di accessori specifici per gli sport invernali, fra cui un portarsci su misura che ospita nella parte frontale due barre Led Vision X da 40 pollici di ultima generazione per garantire - assieme ai fari fendinebbia Baja Design - la massima visibilità anche in condizioni sfavorevoli.

In occasione del White Turf, il debutto del Concept GV70 Snow è stata anche l'occasione per presentare gli sci Anavon che fanno parte di una linea speciale sviluppata in collaborazione con Genesis e che uniscono l'eleganza invernale con l'eccellenza artigianale svizzera.

Grazie ad una maggiore distanza dal suolo e alla presenza di speciali pneumatici BF Goodrich KO2 265/60R18 Genesis GV70 Snow è in grado di affrontare i percorsi innevati più difficili. Per ospitare questa nuova dotazione, che comprende i cerchi Klassik B Rugged, l'auto presenta parafanghi allargati che enfatizzano il look muscolare della vettura. In occasione del White Turf a Sankt Moritz Genesis ha dato vita ad una insolita sfida per mostrare le qualità dell'altro suv della propria gamma, il GV60 100% elettrico.

Un sulky su pattini da ghiaccio (elemento tipico dell'evento) trainato da Votre Président - uno dei più prestigiosi cavalli del trotto - si è confrontato con il GV60 Genesis, piotato dall'elvetico Michael Lusk. Ed i 228 Cv 'green' del suv elettrico hanno avuto la meglio sul pur scattante cavallo Votre Président.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA