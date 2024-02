Symbioz è nome del futuro Suv Renault per segmento C

Si chiamerà Symbioz il futuro Suv firmato Renault per il segmento C. La casa francese ha infatti svelato un primo dettaglio sul veicolo che, da programma, sarà presentato nella primavera di quest'anno.

Il nome scelto, Symbioz, come fanno sapere da Renault, rimanda al termine simbiosi, derivato dal greco antico symbiosis, che significa vivere insieme, ovvero un valore profondamente radicato nel dna di Renault con lo slogan voitures à vivre.

"Per questo nuovo veicolo compatto per le famiglie - ha commentato Sylvia Dos Santos, responsabile strategia naming della Direzione Global Marketing di Renault - ci tenevamo a porre al centro del nome l'essere umano ed il rapporto intimo che unisce la famiglia una alla sua auto. Il nome Symbioz illustra perfettamente la vita con il nostro veicolo, dove i passeggeri fanno tutt'uno con l'auto e l'ambiente".

In base a quanto anticipato da Renault, Symbioz presenterà il nuovo design del marchio e sarà il Suv più compatto tra i veicoli ibridi del segmento C della gamma Renault, con una lunghezza di 4,41 metri. Al suo interno sarà predisposto tutto ciò che serve per soddisfare le famiglie, con un'abitabilità generosa e un grande volume di carico.

Tanta è anche la tecnologia messa in campo, compreso il tetto panoramico di nuova generazione Solarbay, basato sulla tecnologia Pdlc (Polymer Dispersed Liquid Crystal), che diventa opaco senza tendina oscurante. La motorizzazione prevista è quella E-Tech Full Hybrid 145 cv, con peso ridotto (meno di 1.500 kg) per migliorare il piacere di guida e diminuire il consumo di carburante.



