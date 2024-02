Volkswagen Golf R anteprima alla celebre Ice Race in Austria

Due campioni del volante del calibro della leggenda Hans-Joachim Stuck e del sei volte campione del mondo di Rallycross Johan Kristoffersson, hanno tenuto a battesimo sul tracciato innevato della Ice Race a Zell am See (in Austria) la futura Volkswagen Golf R.

Mostrata in anteprima rispetto al lancio in estate con una mascheratura adesiva ad hoc, la futura versione prestazionale della gamma Golf ha evidenziato le qualità del suo sistema di trazione integrale e la potenza del suo motore, di cui per il momento non sono stati diffusi dettagli.

"Da più di 20 anni Volkswagen R è sinonimo di prestazioni premium e di sportività e qualità dinamiche. Qui all'Ice Race - ha detto Reinhold Ivenz, responsabile del settore Volkswagen R - il passato incontra il futuro. E facciamo fatica ad aspettare che la Golf R, ancora mascherata qui, festeggi la sua première quest'estate".

A sua volta Stuck ha commentato: "All'Ice Race incontri il pubblico degli appassionati degli sport motoristici fan ma anche molte persone che altrimenti non avrebbero contatti con questi eventi. Tutti però vanno a casa con molto entusiasmo".

"La Ice Race è un vero spettacolo: per i normali automobilisti queste condizioni sarebbero quelle in cui ci si ferma per montare le catene da neve. Per noi piloti è invece proprio questo il momento in cui il divertimento inizia davvero".





