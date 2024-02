Porsche Taycan, l'autonomia elettrica può raggiungere 678 km

Porsche ha annunciato un importante miglioramento introdotto nel nuovo model year di Taycan. Le tre varianti di carrozzeria - berlina sportiva, Cross Turismo e Sport Turismo - avranno da questa primavera significativi miglioramenti dell'efficienza, dell'autonomia, della facilità d'uso quotidiano e del confort.

Le nuove Taycan, ad esempio, accelerano molto più velocemente dei loro predecessori. Taycan e Taycan Turbo S scattano da 0 a 100 km/h rispettivamente in 4,8 e 2,4 secondi.

Inoltre con la nuova funzione Push-to-pass del pacchetto Sport Chrono è possibile ottenere per un massimo di 10 secondi, a seconda del modello, una potenza extra fino a 70 kW. Taycan Turbo S con il Launch Control offre ora una potenza totale di 952 Cv (700 kW).

Tutta la famiglia Taycan, inoltre, garantisce il 35% di autonomia in più rispetto ai predecessori. A seconda della variante di carrozzeria e del motore, l'autonomia Wltp può arrivare fino a 678 chilometri, con un aumento di ben 175 km.

Queste versioni aggiornate si ricaricano anche più velocemente: Isi possono utilizzare colonnine con potenza fino a 320 kW, 50 in più rispetto a prima. Inoltre la finestra di ricarica rapida è stata notevolmente ampliata ed è possibile mantenere potenze superiori a 300 kW per periodi fino a 5 minuti.

Nuove funzionalità, queste, che possono ridurre della metà il tempo necessario per passare da una carica del 10% fino all'80% rispetto al modello precedente.

Lo evidenzia il fatto che Taycan di prima generazione (con batteria da 93 kWh) il tempo di ricarica dal 10% all'80% a 15 gradi Celsius è di 37 minuti mentre alle stesse condizioni, nuova Taycan con batteria 105 kW impiega solo 18 minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA