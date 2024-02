Jeep Renegade 2024 si rinnova in forma e sostanza

Punta dritta al futuro, strizzando l'occhio alla storia del marchio Jeep, la versione 2024 di Renegade, che si rinnova nella forma e nella sostanza. Con una nuova gamma e cinque diversi livelli di allestimento, la nuova Renegade, che è ora ordinabile, è anche completamente elettrificata, con prestazioni e-Hybrid ottimizzate.

"La nuova Jeep Renegade 2024 - ha commentato Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa - segna una svolta.

Sulla base della sua eredità, che fonde la capacità di andare ovunque con un'attualità urbana, offre ora un nuovo sistema di infotainment con un'elaborazione cinque volte più veloce, display Full HD più grandi e una connettività eccezionale, garantendo un'esperienza di guida avanzata di serie su tutti i livelli di allestimento".

Quanto a tecnologia, l'introduzione del nuovo sistema di infotainment migliora l'esperienza di guida, grazie alla potenza di elaborazione superiore, che si traduce in un feedback istantaneo, in calcoli più veloci del percorso e in risposte vocali rapide.

Anche il sistema di infotainment offre un'esperienza più completa e coinvolgente grazie a display più grandi FullHD, con un aumento del 40% della superficie, grazie al generoso schermo radio da 10,1 pollici e al cluster ancora più grande da 10,25 pollici.

L'accesso al mondo Renegade offre già il powertrain mild-hybrid e tutte le novità introdotte dalla versione 2024, tra cui il nuovo sistema di infotainment, il nuovo volante e la nuova porta USB di tipo A+C. Non mancano nemmeno cerchi in lega da 16" e un'ampia gamma di comfort e caratteristiche tecnologiche per garantire un viaggio piacevole.

Il livello di allestimento Altitude è caratterizzato da fari e fanali anteriori Full Led, insieme ai fari fendinebbia anteriori a Led. Il veicolo monta cerchi in lega da 17" ed è dotato di barre sul tetto per una maggiore versatilità.

All'interno dell'Altitude, il comfort è al centro dell'attenzione grazie al climatizzatore automatico.

Per chi opta per la versione Phev l'Altitude offre caratteristiche come il pre-condizionamento, il Selec-Terrain e il cavo di ricarica Mode 3, rendendola una scelta ancora più interessante per i guidatori attenti all'ambiente.

Il livello d'allestimento Summit emana un'atmosfera di qualità e comfort sia all'interno sia all'esterno. All'esterno, sfoggia cerchi in lega da 18 pollici, mentre all'interno punta su comfort e raffinatezza, con sedili anteriori e volante riscaldati e tappetini in moquette L'allestimento Overland è invece quello pensato per unire stile e praticità, con cerchi in lega da 17 pollici e l'aggiunta del paraurti off-road. Non poteva mancare il tradizionale allestimento Trailhawk, progettato per offrire sia capacità di resistenza sia comfort interno.

Sul versante dei propulsori, Jeep Renegade 2024 offre la possibilità di scegliere tra due ibridi, l'e-Hybrid e l'ibrido plug-in 4xe. Il sistema di propulsione e-Hybrid gestisce il sistema di propulsione passando automaticamente dal motore completamente elettrico a quello ibrido e a combustione interna.

L'ibrido plug-in 4xe, invece, utilizza sia motori elettrici sia endotermici. Il sistema di propulsione elettrico genera una coppia maggiore, consentendo regolazioni precise e migliorando la capacità di trazione integrale su vari terreni, rendendola adatta a impegnative avventure fuoristrada.



