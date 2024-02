MG3 pronta al debutto al Salone dell'Auto di Ginevra

In occasione dell'imminente Salone dell'Auto di Ginevra, Mg Motor presenterà la nuova city car ibrida Mg3. La premiere mondiale del nuovo modello Mg in arrivo per i clienti europei nel 2024, rappresenta la sua evoluzione dal modello a benzina che si è affermato nel mercato britannico.

"La Mg3 - ha commentato Andrea Bartolomeo, vice president e country manager di Saic Motor Italy - è in grado di offrire un mix di prestazioni, economia, valore e tecnologia che per una compatta ibrida di segmento B rappresenta davvero lo stato dell'arte".

La Mg3 Hybrid Plus rappresenta un nuovo capitolo nello sviluppo dei propulsori Mg, così come la prima opportunità data ai clienti di guidare una Mg puramente ibrida. Il sistema ibrido offre una combinazione di efficienza, prestazioni e autonomia a zero emissioni che promettono nuovi standard nel settore delle city car, tra elevati livelli di assistenza alla guida e funzioni d'intrattenimento, come i nuovi schermi a doppio display e un'ampia scelta di servizi di connettività.

"Siamo certi - ha proseguito Bartolomeo - che i clienti sapranno apprezzare questa vettura, ricca di contenuti e allo stesso tempo estremamente pratica. Sarà una sfida significativa per l'importanza che riveste per il mercato ma siamo convinti che MG3 abbia le carte in regola per essere un'auto di successo".

Anche l'ammiraglia Cyberster sarà esposta a Ginevra, dove avrà un ruolo di primo piano perché verranno annunciate le scelte cromatiche che caratterizzeranno la roadster completamente elettrica. Nella stessa occasione, poi, Mg confermerà i dati tecnici, le prestazioni, la potenza e l'autonomia della cabriolet.

