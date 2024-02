Nuova Bmw Z4 è puro piacere di guida anche Pure Impulse

Obiettivo dichiarato, quello del più puro piacere di guida, per la Bmw Z4 M40i che si presenta anche in versione Pure Impulse. Con l'arrivo del model year 2024 della roadster tedesca, sarà per la prima volta disponibile anche un cambio manuale a sei marce per la versione top di gamma.

La nuova accoppiata motore/trasmissione è l'elemento centrale di un pacchetto di equipaggiamenti progettato per esaltare l'esperienza di guida a cielo aperto della due posti. La Pure Impulse edition, poi, offre una tecnologia del telaio riadattata e cerchi in lega leggera M di dimensioni miste, con un diametro di 19 pollici sull'asse anteriore e di 20 pollici su quello posteriore.

Non mancano nemmeno caratteristiche di design esclusive sia per gli esterni che per gli interni. La Bmw Z4 Pure Impulse edition sarà in vendita in Germania, in altri mercati europei e negli Stati Uniti. Verranno aggiunte anche nuove colorazioni alla gamma di verniciature esterne che rinnoveranno anche le altre varianti del modello Z4.

L'abbinamento di un motore a sei cilindri in linea con un cambio manuale a sei marce fa sì che la nuova edizione della Bmw Z4 M40i rappresenti una proposta unica in questo segmento. In casa Bmw, poi, gli unici modelli della gamma attualmente disponibile con questa configurazione di guida sono le auto sportive ad alte prestazioni di Bmw M GmbH. Ora un modello Bmw M Performance si aggiungerà alla famiglia con l'arrivo della Z4 M40i Pure Impulse edition.

Il cambio manuale a sei rapporti è stato sviluppato esclusivamente per la Z4 M40i. Si tratta di una trasmissione modulare Bmw che incorpora componenti specifici M per il set di ingranaggi e gli alberi, modificati per la potenza del motore sei cilindri in linea. Anche il meccanismo di cambio esterno, che comprende la leva del cambio, la sua guida e il collegamento alla trasmissione, è stato realizzato su misura per la Pure Impulse edition.

Se poi l'abitacolo della Bmw Z4 è stato realizzato per offrire piacere di guida in uno spazio da auto sportiva moderna, con tanto di sedili sportivi specifici per il modello con poggiatesta integrati, la Pure Impulse edition include caratteristiche di design specifiche M per gli interni, integrate da una serie di dettagli come la leva del cambio M con manicotto specifico per il modello e il rivestimento in pelle Vernasca Cognac con profili M neri.



