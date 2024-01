Cabrio o Coupé la Bmw Serie 4 si rinnova ed è anche M

Piacere di guida e design elegantemente sportivo sono le coordinate che guidano il rinnovamento delle Bmw Serie 4 Coupé e Cabrio. La direzione è stata tracciata dalla casa dell'elica con dettagli moderni all'esterno e nuovi equipaggiamenti che conferiscono agli interni un'atmosfera di rinnovata raffinatezza.

L'abitacolo è caratterizzato anche dal Bmw Curved Display, palcoscenico prescelto per l'ultima evoluzione del Bmw iDrive con QuickSelect, a sua volta basato sulla tecnologia del nuovo Bmw Operating System 8.5. Rivisto anche il design di volanti e del quadro strumenti, rivestimenti dei sedili, elementi di rivestimento interno e applicazioni in vetro CraftedClarity, ora disponibili come optional, per alcuni comandi Sul fronte esterno, spiccano le nuove verniciature e cerchi in lega leggera, fari con un design estremamente accattivante per le sorgenti luminose e le luci posteriori Laserlight, ora disponibili come optional, contraddistinguono gli ultimi progressi dei due modelli.

La gamma di propulsori della nuova BMW Serie 4 comprende motori a benzina e diesel potenti e altamente efficienti, dotati della tecnologia BMW TwinPower Turbo, e l'elettrificazione con tecnologia mild hybrid a 48V. La produzione rimarrà nello stabilimento del Bmw Group di Dingolfing e il lancio sul mercato mondiale avverrà nel marzo 2024.



L'obiettivo dichiarato per la nuova Bmw M4, tanto in versione Coupé che Cabrio, invece, corrisponde a potenza da supercar e performance esclusiva. Per le due nuove arrivate, che saranno prodotte nello stabilimento del Bmw Group di Dingolfing, il lancio sul mercato mondiale inizierà con l'avvio della produzione nel marzo 2024 Tra le caratteristiche principali delle nuove M4, spiccano l' aumento di 15 kW/20 Cv della potenza massima per i modelli M4 Competition Coupé con M xDrive e M4 Competition Cabrio, sempre con M xDrive, oltre ai nuovi fari, le luci posteriori laser, i cerchi in lega leggera forgiati M con un nuovo design, i volanti e le finiture interne, oltre al sistema operativo BMW 8.5.

Per una dinamica di guida senza compromessi, anche in pista, la rinnovata M4 è dotata di design specifico M per ottimizzare l'apporto di aria di raffreddamento e l'equilibrio aerodinamico, sottolineano il loro status di auto sportive ad alte prestazioni.

Contribuiscono alla causa la grande griglia verticale del doppio rene Bmw con doppie lamelle orizzontali tipiche di M, i passaruota fortemente modellati e le soglie laterali fortemente svasate con finitura nera lucida a contrasto, nonché gli attacchi per le grembialature anteriori e posteriori, sono un chiaro riferimento al potenziale dinamico sia della Coupé che della Cabrio.

I propulsori a sei cilindri in linea utilizzati nella nuova Bmw M4 Coupé e nella nuova M4 Cabrio combinano le tipiche caratteristiche di alta velocità offerte dai motori di Bmw M GmbH con l'attuale versione della tecnologia M TwinPower Turbo, tra reattività dell'erogazione di potenza e caratteristiche di coppia elevata fino alle gamme di carico più elevate.

La potenza massima del sei cilindri in linea della nuova M4 Competition Coupé con M xDrive e della nuova M4 Competition Cabrio con M xDrive è stata aumentata dai precedenti 375 kW/510 Cv a 390 kW/530 Cv.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA