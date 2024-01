Audi Q7 si rinnova e mostra ancora di più i muscoli

E' tempo di aggiornamenti per il Suv full size Audi Q7, che punta su un restyling stilistico e numerose novità tecnologiche. Per la prima volta nella storia del modello sono disponibili i gruppi ottici posteriori con tecnologia Oled con molteplici firme luminose, così come per i proiettori a Led Audi Matrix Hd con spot laser.





Primo Suv dei quattro anelli, Audi Q7 è stata presentata al pubblico nel 2005 al Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte, in contemporanea con le celebrazioni per il 25esimo anniversario della trazione integrale quattro con differenziale centrale TorSen.

Dopo il lancio nel 2015 della seconda generazione, caratterizzata dalla disponibilità dello sterzo integrale, e un primo restyling nel 2019, nuova Audi Q7 adotta ora un design ancora più incisivo. Gli sbalzi corti e il passo generoso contribuiscono a proporzioni imponenti, ulteriormente enfatizzate da colori carrozzeria e cerchi in lega, entrambi rinnovati e di grande effetto scenico.

Il single frame ottagonale si estende sino alla base dei gruppi ottici ed è corredato da una griglia dal layout inedito, caratterizzata da inserti verticali a goccia per le versioni d'ingresso e Business Advanced, ad L per la varianti S line edition ed Sq7 Tfsi. La grinta del modello è ulteriormente sottolineata dalle prese d'aria frontali, più ampie rispetto al passato, dai terminali di scarico ridisegnati e, nel caso dell'allestimento S line edition, dalle modanature a contrasto ai paraurti, alle portiere e all'estrattore.

Nuova Audi Q7 può contare su possibilità di personalizzazione ancora più ampie rispetto al precedente modello. È ad esempio possibile scegliere tra nove inserti decorativi, tra i quali le novità in carbonio twill opaco, alluminio con goffratura lineare e frassino argento naturale, inedite tinte metallizzate (rosso Chili, oro Sakhir e blu Ascari) e una completa gamma cerchi che annovera cinque nuove proposte con dimensioni da 20 a 22 pollici.

Al lancio, nuova Audi Q7 è proposta con due motori diesel e un propulsore a benzina che condividono il frazionamento (6 cilindri), l'architettura a V, la cubatura di 3 litri e la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt.

Nuova Audi Sq7 Tfsi, ovvero la versione sportiva del Suv, si distingue esteticamente per lo spoiler anteriore ridisegnato, il single frame ottagonale corredato della massiccia cornice in argento opaco, le calotte dei retrovisori laterali, gli inserti alle minigonne e le cornici delle prese d'aria in look alluminio oltre che per le protezioni sottoscocca e l'estrattore specifici. Sotto al cofano, un motore V8 4.0 Tfsi da 507 Cv e 770 Nm di coppia.

Nuove Audi Q7 Tdi e Tfsi, negli allestimenti d'ingresso, Business Advanced ed S line edition, così come Audi Sq7 TFSI, proposta nelle configurazioni standard e sport attitude, sono attese nelle Concessionarie italiane nel corso del mese di giugno.

