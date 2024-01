Citroën Ami Charleston By Biancone è omaggio alla 2Cv

È un salto indietro nel tempo quello che fa la nuova Citroën Ami 100% ëlectric in versione Charleston By Biancone. Il progetto che porta la firma del designer e imprenditore Massimo Biancone, prende spunto dalla Citroën 2Cv Charleston, presentata nel 1980 al Salone dell'Automobile di Parigi con la caratteristica colorazione bicolore Rouge Delage/Noir.

L'allestimento ebbe un tale successo che sostenne le vendite della 2Cv fino al 1990, quando l'ultimo esemplare uscì dallo stabilimento Citroën a Mangualde, in Portogallo, contribuendo a trasformare la piccola 2Cv in veicolo di culto "L'obiettivo del progetto 'Ami Charleston' - ha commentato il designer Massimo Biancone - è stato, fin da subito, quello di riportare alla luce il gusto per l'eleganza ed enfatizzare il comfort di bordo, concetti questi presenti da sempre nel Dna del marchio Citroën.



Il viaggio è stato quello di guardare con occhi nuovi un prodotto che è già in circolazione e tenendo bene a mente la storia e la cultura del brand".

Grazie ad un trattamento specifico, Ami Charleston adotta la classica colorazione lucida Rouge Delage/Noir. Ami Charleston By Biancone non è però solo una reinterpretazione estetica.

L'abitacolo della piccola elettrica è stato reso ancora più ricco e sofisticato, con nuovi sedili ergonomici e confortevoli, tappetini in gomma, pannelli porta, lo specchietto retrovisore centrale e il tetto in tela apribile.

Un omaggio alla storia della Citroën 2Cv è anche la tasca porta ombrello, dietro il sedile guidatore. Tra gli altri elementi distintivi della Ami Charleston by Biancone ci sono anche la luce cortesia sotto la plancia, l'oscuramento dei vetri laterali e del lunotto, l'impianto audio Bluetooth e il sistema vivavoce, per una guida sempre più sicura e confortevole.

Non mancano nemmeno dettagli e accessori esclusivi, tutti rivestiti in pied-de-poule e pelle, proprio come la 2Cv Charleston del 1980: dal disco orario al taccuino con matita, dalla pochette porta documenti allo zaino. Completano le dotazioni di questa versione speciale lo sterzo mono-razza, come chiaro omaggio alla 2Cv.Citroën non commercializza Ami Charleston by Biancone ma il cliente può richiedere la personalizzazione direttamente sul sito www.amicharlestonbiancone.com del designer Biancone.





