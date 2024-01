Lexus GX 550 Overtrail, quando lusso incontra off-road duro

Il nuovo suv Lexus GX 550 Overtrail.

che è ispirato alla versione Offroad Team Jaos che nel 2023 ha portato a termine l'intero percorso di 2.110 km della massacrante gara messicana Baja 1000. E lo fa aggiungendo grinta e capacità fuoristrada ai valori che sono propri del lussuoso maxi suv giapponese.

Artefice di questa trasformazione nell'estetica e nei contenuti è la Jaos Corporation che ha sede nel distretto di Kitagunma, in Giappone e che è ben nota agli appassionati per i kit di conversione off-road per i più diffusi modelli 4x4 compresi Mini Countryman e Jeep Renegade.

Previsto per la commercializzazione entro la fine dell'anno - con il concetto di The Premium Off-Roader - nel solo mercato giapponese, il nuovo Lexus GX 550 promette "esperienze esaltanti in una varietà di scenari, dai terreni accidentati fuoristrada alle strade urbane".

E in particolare - ricorda l'azienda - "questo allestimento incarna l'essenza del Progetto Overtrail varato dal brand premium del Gruppo Toyota. "Mentre viaggiamo verso il futuro - sottolinea al riguardo Lexus - il progetto Overtrail continua a svilupparsi, coltivando il rapporto tra uomo, natura e mobilità.

Con ogni nuovo capitolo, cerchiamo di esaltare il brivido dell'avventura, fondendolo perfettamente con l'eleganza del lusso".

Con l'aspetto avventuroso e le prestazioni fuoristrada di un 4x4 'basico' che si fonde perfettamente con un design raffinato e 'premium', ideale per ogni situazione suv Lexus GX 550 Overtrail è destinato ad una clientela contemporanea che cerca l'equilibrio tra appagamento personale e rispetto dell'ambiente.

Prodotto per il momento come esemplare unico da esposizione (è stato presentato al Tokyo Auto Show), Lexus GX 550 Overtrail incorpora personalizzazioni distintive grazie alla collaborazione con il produttore di componenti aftermarket per 4wd e suv Jaos.

Nella parte anteriore spicca un nuovo robusto paraurti - tipico dei veicoli fuoristrada pesanti - che stato realizzato ad hoc utilizzando resine plastiche leggere e altamente rigide.

Sono stati aggiunti anche altri componenti off-road, tra cui codolini protettivi per i parafanghi, predellini laterali in tubo per salvaguardare le soglie laterali e facilitare al tempo stesso entrata e uscita, ampi paraspruzzi 'mud guard' per proteggere la carrozzeria dai detriti durante guida fuoristrada e piastre paramotore in alluminio.

Ogni aspetto dinamico del suv GX 550 di serie è stato valutato in funzione di un impiego più 'duro'. E i tecnici di Lexus e di Jaos cono arrivati alla conclusione che per l'allestimento Overtrail era sufficiente l'adozione di un kit di sollevamento e l'uso di ruote da 18 pollici - leggere ma con grande rigidità - calzate con pneumatici Toyo Open Country A/T III LT 275/70 R18.

