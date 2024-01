Experimental, crossover elettrico prefigura il futuro Opel

Dopo essere stato svelato alla IAA Mobility di Monaco nell'autunno del 2023 il concept Opel Experimental sbarca in Italia per raccontare e descrivere con il suo design ultramoderno e le tante innovazioni la roadmap che il marchio tedesco di Stellantis percorrerà nei prossimi anni.





Oltre ad una rivoluzionaria firma luminosa - che abbraccia muso, cofano e fiancate - i punti salienti di questo crossover elettrico includono l'efficienza aerodinamica all'avanguardia, gli interni spaziosi e illuminati con sedili leggeri e l'head-up display di livello superiore. Lo ha ribadito durante la conferenza al centro Stellantis&You di Torino Florian Huettl, ceo di Opel. "La Experimental offre una prospettiva sui prossimi modelli e tecnologie, sul design futuro, anche su una nuova era e sullo sviluppo del marchio - ha detto - mettendo in mostra ancora una volta lo spirito pionieristico di Opel".

Nella parte anteriore di Experimental spicca il nuovo logo Opel Blitz retroilluminato affiancato dai fari ad ala che si estendono sull'asse orizzontale. E due linee luminose, che hanno la stessa intensità del marchio e delle luci diurne, aggiungono ulteriore forza a tutto il frontale.

Questo innovativo uso dei Led si ripete poi nella parte posteriore in cui sono i gruppi ottici a ricordare la bussola Opel con il Blitz combinandosi - attraverso la tecnologia di illuminazione a rilievo e la sofisticata trasparenza del vetro - con una scritta Opel degna in 3D.

Da notare che la mascherina anteriore - denominata Opel Vizor 4D - racchiude al suo interno delle tecnologie di visione avanzate tra cui sensori, lidar, radar e sistemi di telecamere.

Una delle proposte più insolite - e proiettate verso quel futuro che sarà sicuramente minimalista e amico dell'ambiente - di Opel Experimental è la totale assenza di cromature. Sono le forme, le proporzioni (con il passo molto lungo e i due sbalzi molto corto) a dare carattere ed esclusività alla nuova Opel Experimental.

Questo studio per un efficiente crossover elettrico a batteria si basa su una piattaforma BEV Stellantis all'avanguardia (ma di cui non sono state precisate le caratteristiche) e dispone anche di trazione integrale elettrica.

Anche gli specchietti retrovisori tradizionali hanno lasciato il posto a telecamere a 180 gradi completamente integrate sui montanti C, mentre i passaruota affilati e muscolosi sottolineano l'audacia del suo design. "Opel Experimental offre un'interpretazione più estrema della nostra filosofia di design bold and pure, cioè audace e puro - ha spiegato ha aggiunto Florian Theis, chief designer future concepts - che si concretizza nella nostra visione del futuro".

Nel confermare che molti degli elementi del design e della filosofia creativa che c'è dietro questa ipotesi di crossover "saranno visibili nei futuri veicoli Opel di produzione" Theis ha anche ribadito che il design esterno è stato concepito per "offrire prestazioni aerodinamiche ottimizzate mentre l'interno offre un'esperienza utente coinvolgente ed emozionante".

Va ricordato che mentre le dimensioni esterne collocherebbero Opel Experimental nel segmento C, gli interni propongono una la spaziosità da segmento D. Ciò è stato reso possibile dalla liberazione dello spazio (quello che l'azienda definisce 'space detox') all'interno della Opel Experimental.

Il volante si ripiega quando non è necessario grazie al sistema steer-by-wire, che riduce ulteriormente il peso eliminando i componenti meccanici dello sterzo. I sedili adattivi leggeri combinano inoltre una struttura snella ma resistente con tessuti con tecnologia mesh 3D e garantiscono l'eccezionale confort di seduta - ieri come domani - a cui i clienti sono abituati dalle vetture Opel.



