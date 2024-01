Nuova Porsche Macan: l'evoluzione dello stile

Mancano solo due giorni alla presentazione ufficiale della nuova Porsche Macan, fissata per giovedì 25 gennaio 2024, e la novità sostanziale è rappresentata da un powertrain 100% elettrico. Il cambiamento di alimentazione ha rappresentato una sfida anche per il design del nuovo Suv, come ha reso noto il vice presidente dello style del brand, Michael Mauer, perché la base di partenza era quella di un prodotto noto e consolidato, quindi la difficoltà era insita nella necessità di evolverla senza stravolgerne i tratti che la rendono immediatamente riconoscibile. In generale lo stile ha seguito tre concetti cardine rappresentati da altrettanti termini, ovvero, focus, tension e purpose, che si ritrovano in tutte le Porsche, adattandoli ad un'auto che, dal 2013, ha subito dei cambiamenti stilistici progressivi. Focus, nello specifico, indica che il conducente deve essere al centro della scena, e su una vettura del brand si evince da come i display siano rivolti verso il guidatore, che si sente avvolto dalle forme dell'auto. Inoltre, è doveroso ricordare come una Porsche rimanga tale al di là del fatto che la motorizzazione sia termica o elettrica, visto che il marchio ha deciso di non distinguere completamente i suoi modelli elettrici dalle auto sportive con motore a combustione. Per cui sulla nuova Macan il design è stato perfezionato sia all'interno che all'esterno per conferirle un'atmosfera ancora più sportiva e dinamica, in grado di rifletterne il piacere di guida.

I due bozzetti pubblicati da Porsche, affilati, ma al contempo ricchi di tratti distintivi, traducono in maniera grafica i concetti espressi da chi si è occupato dello stile dell'auto. Si nota un frontale con i fari contraddistinti da 4 segmenti di LED, mentre dietro spicca la firma luminosa continua, che sottolinea la larghezza del modello enfatizzandone la presenza su strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA