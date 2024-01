Arriva Hyundai Ioniq 5 Disney 100 Platinum Edition, solo in USA

Si chiama Hyundai Ioniq 5 Disney 100 Platinum Edition ed è una serie speciale che, nel mercato USA, verrà proposta ad un costo di 59.400 dollari, e prodotta in soli 1.000 esemplari. Pensata per celebrare i 100 anni di attività della Disney, presenta una serie di caratteristiche uniche.

Si parte dalla verniciatura Gravity Gold Matte, fino ad arrivare al tema Disney con tanto di musica all'accensione della vettura, passando per i cerchi da 20 pollici esclusivi Disney 100, il logo Disney 100 Platinum Edition sui parafanghi anteriori ed il logo Disney 100 riproposto sui poggiatesta anteriori e sulla copertura del bracciolo anteriore, oltre che sui tappetini.

Per suggellare questa partnership, inoltre, la vettura sarà protagonista della Platinum Road Trip Social Series, che sarà pubblicata in vari episodi da 2-4 minuti sul canale YouTube Disney, a partire dal 23 gennaio, e che vedrà la partecipazione degli attori Josh Peck e John Stamos. Nello specifico, si tratta di un viaggio a bordo della Ioniq 5 Disney 100 Platinum Edition per far visita ai luoghi iconici nella storia della Walt Disney Company.



