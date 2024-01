Mustang Mach-E GT Bronze aggiunge look e sportività

Per la prossima edizione della Mustang Mach-E GT, che andrà in vendita alla fine del primo trimestre, Ford ha allargato la gamma con un modello (per ora limitato ai mercato Usa) in cui sono state enfatizzate l'esclusività e il comportamento dinamico.





L'auto è caratterizzata da quello che l'Ovale Blu definisce 'Bronze Appearance Package' e che - come dice il nome stesso - utilizza finiture in color bronzo per esaltare la sportività di questo modello elettrico di grande successo.

Le novità comprendono i cerchi in alluminio da 20 pollici verniciati in tinta Sinister Bronze, gli stemmi sulle porte Mustang Mach-E 4X e posteriore stemma GT profilati in Sinister Bronze e la mascherina con griglia in color bronzo che aggiunge tono 'dinamico' e stile aggressivo all'esterno del veicolo.

Questa tinta si combina con ie tre verniciature previste Shadow Black, Star White Metallic Tri-Coast ed Eruption Green (quest'ultimo con sovrapprezzo). Spiccano nell'abitacolo anche i sedili anteriori anatomici della linea Ford Performance.

Mustang E_Mach GT evolve anche nei contenuti tecnologici. Ci sono le sospensioni con ammortizzatori MagneRide - che migliorano la risposta e il piacere di guida - e soprattutto i freni Brembo con dischi anteriori da 385 millimetri e pinze verniciate ini rosso.

Una interessante novità è anche rappresentata dalla possibilità con sovrapprezzo di scaricare dal Cloud un aggiornamento Over the air (Ota) che modifica in chiave prestazionale le tarature dei controlli dei due motori.

Ford non ha rilasciato dati su questo incremento, ma ha affermato che l'auto"offrirà nello scatto 0-60 miglia il tempo più basso di qualsiasi altra Mustang Mach-E di produzione".





