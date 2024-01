Mercedes-Meybach: lusso a ruote alte con EQS 680 Suv

La EQS 680 Suv è il primo modello di serie completamente elettrico del brand Mercedes-Maybach. In Italia è disponibile negli allestimenti Business Class e First Class, ad un prezzo che parte da 217.639 euro. Realizzato sulla base dell'EQS Suv di Mercedes-EQ, presenta, all'esterno, la stella Mercedes in posizione verticale sul cofano, ed il frontale nero che avvolge la griglia specifica Maybach ed i gruppi ottici con una soluzione luminosa di continuità. La verniciatura bicolore, opzionale, tipica del marchio, rende le proporzioni più filanti. Non mancano esclusivi cerchi in lega e forgiati da 21 o 22 pollici.





L'abitacolo è un autentico salotto realizzato con materiali pregiati, e vanta una lavorazione artigianale oltre a dettagli esclusivi, per offrire la massima esperienza di comfort. Nel sontuoso interno della vettura, inoltre, spicca l'Hyperscreen MBUX con animazioni di avvio specifiche di Mercedes-Maybach su tutti e tre i display. Tra le numerose caratteristiche esclusive troviamo la visualizzazione animata del quadro strumenti in modalità "MAYBACH". I passeggeri posteriori, invece, possono usufruire di due display da 11,6 pollici posizionati sugli schienali dei sedili anteriori, e con l'High-End Rear Seat Entertainment MBUX, di serie, i contenuti possono essere condivisi in modo semplice e veloce sui vari display; mentre è possibile selezionare e modificare le destinazioni di navigazione anche dai sedili posteriori. .



