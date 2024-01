Ford Kuga si rinnova nel segno di design e tecnologia

Ford ha svelato la nuova generazione di Kuga, che è stato l'ibrido plug-in più venduto in Europa nel 2021 e nel 2022. La nuova Kuga è stata concepita per offrire prestazioni superiori grazie ai propulsori ibridi, connettività cloud di nuova generazione e una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida.

Sviluppata e prodotta in Europa per i clienti europei, la nuova Kuga permette di percorrere fino a 69 km in modalità elettrica nella versione Phev, ricaricabile sia durante la guida, sia tramite colonnine o presa domestica. La versione full hybrid offre invece la comodità di un propulsore elettrificato, con un'autonomia che raggiunge i 900 km con un pieno di carburante.

"La Ford Kuga è stata un successo sin dal suo lancio nel 2008 - ha dichiarato Jon Williams, general manager, Ford Blue , Europe - e la nuova generazione è la migliore di sempre perché stabilisce un nuovo punto di riferimento per prestazioni, connettività e comfort".

La nuova Kuga si è evoluta sia all'interno che all'esterno.

L'elegante Titanium, la sportiva St-Line e l'avventurosa Active comunicano ognuna la propria vocazione attraverso caratteristiche ed elementi di design esclusivi. La barra luminosa 'coast to coast Led a tutta larghezza incornicia il nuovo design della griglia anteriore, che mette in mostra l'Ovale Blu.

All'interno, la nuova Kuga è dotata del sistema di infotainment con una potenza di calcolo doppia rispetto al sistema precedente, è integrato con gli smartphone e dispone di connettività 5G per un accesso rapido alle informazioni in cloud.. Il sistema include inoltre la connettività wireless ad Apple CarPlay e Android Auto per un accesso senza filo alle app e alle informazioni dei propri dispositivi.

La nuova Kuga è già ordinabile, con le prime consegne previste in primavera.



