Toyota al Salone di Tokyo con la nuova GR Yaris

Debutta al Tokyo Auto Salon 2024 la nuova Toyota GR Yaris, che promette un upgrade nell'esperienza di guida. Nel rally di Monte Carlo, che prenderà il via dal 25 al 28 gennaio, questa vettura sarà presentata nelle edizioni speciali denominate, rispettivamente, Sébastien Ogier Special Edition e Kalle Rovanperä Special Edition, destinate a diventare dei veri oggetti di culto tra i collezionisti. Proposta anche nella una nuova colorazione Precious Metal, la nuova GR Yaris presenta degli elementi esterni rivisti per incrementare la deportanza, l'aerodinamica, e l'aderenza.



Andando per ordine, la parte anteriore guadagna una nuova rete in acciaio per la griglia inferiore, mentre il paraurti inferiore ha una nuova costruzione, divisa, che rende più facile e meno costose l'eventuali riparazioni o sostituzioni. Dietro spicca un'apertura nel bordo basso della guarnizione inferiore che consente la fuoriuscita dell'aria da sotto il pianale, cambia la posizione dei fendinebbia e delle luci di retromarcia, ora integrati nei gruppi ottici posteriori, e della luce di stop, spostata dallo spoiler al portellone. L'abitacolo prende spunto dall'esperienza nei rally, per cui il VSC-OFF e le luci di emergenza, sono stati spostati più vicino al guidatore, per essere raggiunti più rapidamente, mentre il campo visivo del guidatore è stato migliorato abbassando il bordo superiore del cruscotto di 50 mm, cambiando la posizione dello specchietto retrovisore e inclinando il pannello di controllo di 15 gradi verso il conducente. La strumentazione si avvale di un nuovo digital cockpit da 12,3 pollici con due layout: normale e sport. Inoltre, il sedile è stato abbassato di 25 mm e il volante regolato di conseguenza.

Il motore a 3 cilindri dispone adesso di 19 CV in più e può contare su ulteriori 30 Nm di coppia, con i valori massimi che passano da 261 CV e 360 Nm, a 280 CV e 390 Nm. Le modifiche al propulsore annoverano una distribuzione rinforzata, un nuovo materiale per le valvole di scarico ed un aumento della pressione di iniezione del carburante D-4ST. Non mancano nuovi pistoni leggeri con fasce elastiche più resistenti all'usura ed un nuovo sensore di pressione di aspirazione, mentre l'allestimento "Circuit", con cui viene venduto il nuovo modello, sfrutta un pacchetto di raffreddamento composto da un nuovo sottoradiatore, modifiche alla presa d'aria, ed uno spray dell'intercooler.

Più rigida, con un aumento di circa il 13% delle saldature a punti, e l'applicazione di circa il 24% in più di adesivo strutturale, la nuova GR Yaris vede l'introduzione del nuovo cambio automatico ad otto rapporti, offerto in opzione, come alternativa, alla trasmissione manuale a 6 marce, che consente al guidatore di concentrarsi maggiormente sullo sterzo e sull'uso dei pedali. Questo cambio sfrutta un software che agisce in base allo stile di guida di chi è al volante e, nei test in pista, ha contribuito ad ottenere tempi sul giro più rapidi rispetto al modello con il cambio manuale. Inoltre, sulla nuova GR Yaris sono di serie dei differenziali a slittamento limitato Torsen all'anteriore ed al posteriore.

