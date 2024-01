Škoda Kamiq e Scala si rinnovano per il 2024

Dopo aver svelato le prime immagini ufficiali all'inizio del mese di agosto, inizia ora la fase di pre-vendita di due tra le numerose novità della gamma Škoda My24. Il City SUV Kamiq, da tempo il modello più venduta dalla casa boema ai clienti italiani, e la berlina a 5 porte Škoda Scala tornano in scena tra aggiornamenti del design esterno e degli interni.

Tra le novità c'è anche l'ampio utilizzo di materiali riciclati e sostenibili, oltre alla nuova strumentazione digitale da 8" di serie. La gamma delle motorizzazioni si concentra sui propulsori 1.0 TSI e 1.5 TSI della famiglia Evo2 rinnovati e aggiornati sul fronte dell'efficienza e delle emissioni.

Il nuovo 1.0 TSI 115 CV sostituisce il precedente 110 CV ed è disponibile anche con cambio DsG a 7 rapporti, mentre sono confermati il 1.0 Tsi 95 Cv con cambio manuale, che rappresenta per entrambi i modelli la motorizzazione di accesso e il 1.5 Tsi 150 Cv con tecnologia di disattivazione selettiva dei cilindri Act, anche con cambio Dsg. La motorizzazione 1.0 G-Tec a metano non è invece più disponibile.

La nuova gamma Škoda Kamiq è articolata sulle versioni: Selection, Black Dots, Style e Montecarlo. La versione d'accesso Selection, che sostituisce la precedente Ambition, ha ora una dotazione di serie ancora più completa che include le luci posteriori full LED, i fendinebbia anteriori, l'avviamento senza chiave Kessy e il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.

La gamma della berlina a 5 porte Škoda Scala, che si colloca nel pieno segmento C forte di un'abitabilità da segmento superiore e di un vano bagagli, da 467 a 1.410 litri, è stata anch'essa aggiornata nel design di paraurti e gruppi ottici. A livello tecnico, Scala condivide le motorizzazioni con Kamiq.

Škoda Scala My24 è proposta in Italia nelle versioni Selection, Style e Monte Carlo. La dotazione di serie di tutte le versioni si arricchisce analogamente a quella del modello Kamiq.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA