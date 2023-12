McLaren offre comfort e prestazioni con la nuova GTS

Nella gamma McLaren, la nuova GTS sostituisce la precedente GT, ed unisce alle performance delle vetture del brand inglese, lo spazio per i bagagli ed il comfort di marcia di una gran turismo. Lo stile si evolve con una nuova sezione inferiore del paraurti anteriore dotata di prese d'aria più ampie, ed attraverso parafanghi posteriori con prese d'aria più alte. Non mancano un grande diffusore posteriore ed i doppi scarichi, oltre al nuovo badge GTS. Forte di un telaio monoscocca MonoCell II-T in fibra di carbonio, la GTS ha un peso di 1.520 kg, ed è spinta dal propulsore V8 biturbo da 4,0 litri, abbinato ad una trasmissione SSG a sette rapporti, che, grazie ai 15 CV aggiuntivi, arriva ad una potenza di 635 CV. Questo valore le consente di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in 3,2 secondi, e di toccare una velocità massima di 326 km/h.

Gli ammortizzatori idraulici a doppia valvola a variazione continua offrono una taratura più morbida in modalità Comfort, ed un controllo più vigoroso in modalità Track. Mentre il bagagliaio ha una capacità di 420 litri, e consente di accedere al vano di carico tramite un portellone posteriore in vetro a tutta lunghezza, che viene azionato elettricamente ed è dotato della funzione di chiusura ammortizzata. Nella parte anteriore, inoltre, è presente un vano da 150 litri, per uno spazio di carico totale di 570 litri.



