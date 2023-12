A gennaio al via ordini nuovi Fiat E-Doblò e Fiat E-Ulysse

Si apriranno a gennaio in Italia e in Austria e, a seguire nelle settimane successive negli altri Paesi europei, le prenotazioni per l'acquisto dei nuovi Fiat E-Doblò ed E-Ulysse model year 2024. I due veicoli multispazio elettrici offrono metri cubi a volontà per il trasporto a zero emissioni di persone, bagagli e merci, autonomie di percorrenza incrementate ed equipaggiamenti di sicuro interesse per la sicurezza e il comfort.

"E-Doblò ed E-Ulysse -sottolineano da Torino - si rinnovano completamente in termini di tecnologia e design. L'ultima generazione di veicoli Fiat beneficia ora di nuovi ed efficienti propulsori elettrici, con un significativo aumento dell'autonomia, un nuovo sistema di infotainment più intuitivo e facile da usare, Adas di nuova generazione e un nuovo design".

Per E-Doblò le novità tecniche si sommano a quelle di design: l'upgrade di stile è visibile nel nuovo paraurti anteriore con skidplate inferiore, cerchi in lega da 17" e fendinebbia. Le due porte scorrevoli hanno i finestrini ad apertura elettrica. La configurazione interna prevede tre sedili posteriori singoli abbattibili, con la possibilità di ampliare lo spazio di carico sino a 3.500 litri. Nella dotazione da citare il Magic Window, un'utile funzionalità che permette ai clienti di caricare o rimuovere oggetti dal retro del veicolo in modo facile e veloce, senza dover aprire l'intero vano. Accreditato di un'autonomia fino a 320 km per ciclo di ricarica, può raggiungere una velocità massima di 135 km/h. Nell'accelerazione da 0 a 100 km/h fa segnare in 11,2 secondi. Il sistema Quick Charge offre fino a 100 kW di potenza, consentendo di ricaricare l'80% della capacità della batteria in 30 minuti. Sono disponibili tre modalità di guida: Normale, Eco e Power. La modalità Power migliora la potenza di picco del veicolo; La modalità Eco ottimizza il consumo di energia; e la modalità Normale è consigliata per la guida nel traffico regolare. Tra le novità del modello 2024 c'è la possibilità di selezionare il livello di frenata rigenerativa (basso, medio, alto) attraverso l'utilizzo di due paddle al volante.

Progettato per incontrare le esigenze di utilizzo per i servizi di trasporto alberghiero, taxi e trasferimenti Vip, disponibile con configurazione sino a 9 posti, il rinnovato Fiat E-Ulysse presenta un'autonomia per ciclo di ricarica incrementata per entrambi i tagli di batteria disponibili. Il 50 kWh percorre sino a 224 km con un pieno di elettroni mentre il 75 kWh raggiunge i 350 km. Riconoscibile per il frontale con la nuova firma del marchio e i fari full eco LED, il modello 2024 è stato rinnovato anche nell'abitacolo (differente il volante) e nella dotazione tecnologica, a partire da Adas, radio e connessione con lo smartphone.



