Peugeot 2008 c'è la motorizzazione per ogni singola esigenza

Peugeot 2008 non finisce di sorprendere con la sua capacità di soddisfare le esigenze dei suoi clienti e offrire sempre soluzioni tecnologicamente avanzate che vanno incontro sia alle richieste normative che a quelle del mercato.

Nel primo trimestre del prossimo anno la gamma 2008 si arricchirà infatti di una nuova versione ibrida da 136 Cv che competerà così una offerta tra le più ampie visto che spazia dalla versione E-2008 al top dell'efficienza fino alle motorizzazioni benzina e diesel che permettono ad ogni cliente di trovare una versione del 2008 adatto alle proprie esigenze.

Come già accaduto con l'E-2008, che ha adottato un sistema propulsivo già collaudato sui modelli Peugeot E-208 e E-308 (con potenza massima aumentata del 15% passando dai precedenti 100 kW/136 Cv a 115 kW/156 Cv e la batteria passata da 50 kWh a 54 kWh) anche 2008 Ibrida dovrebbe beneficiare dell'esperienza maturata con i modelli 3008 e 5008.

In quelle auto la motorizzazione Hybrid 136 e-DCS6 che sfrutta un sistema a 48 Volt collegato ad una compatta batteria agli Ioni di Litio da 0,89 kWh. Tutto il sistema utilizza un'unità elettrica integrata nell'innovativo cambio a doppia frizione a 6 rapporti, in modo da elevare il piacere di guida e ridurre contemporaneamente i consumi e le emissioni.

Il sistema ibrido Peugeot Hybrid 136 e-DCS6 è composto dal motore a benzina PureTech di nuova generazione da 136 Cv abbinato a un nuovo cambio a doppia frizione a 6 rapporti che integra il motore elettrico. Grazie a una batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia offre una coppia supplementare a bassi regimi e una significativa riduzione del consumo di carburante.

L'unità termica PureTech di nuova generazione da 136 Cv - già presente negli altri modelli Peugeot - è stata sviluppata appositamente per integrarsi in modo ottimale con il modulo elettrico.

Si tratta di un tre cilindri 1.2 con funzionamento a ciclo Miller - per migliorare l'efficienza termica della combustione - e turbocompressore a geometria variabile. La potenza erogata dal sistema Hybrid 136 e-DCS6 è di 100 kW (136 Cv) a 5.500 giri con una coppia massima pari a 230 Nm a soli 1.750 giri.

La gamma 2008 propone oggi tre efficienti motorizzazioni termiche benzina e diesel che adattano comportamento e consumi alle singole esigenze di ogni utente.

Sono il PureTech 100 3 cilindri a benzina da 1,2 litri e 100 Cv di potenza, dotato di sistema Stop&Start, che è associato ad un cambio manuale a 6 marce.

Lo stesso motore fa da base per il PureTech 130 3 cilindri a benzina da 1,2 litri di cilindrata con 130 Cv di potenza. E' dotato di sistema Stop&Start e può essere associato al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti o ad un cambio manuale a 6 marce.

Infine la versione BlueHDi 130 EAT8, cioè il diesel 4 cilindri da 1,5 litri e 130 Cv di potenza - anch'esso dotato di sistema Stop&Start - che è associato esclusivamente al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.



