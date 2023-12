Honda al Ces 2024 con la nuova gamma elettrificata

In occasione della prossima edizione del Ces, in programma a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 2024, Honda presenterà in anteprima mondiale la nuova gamma di veicoli elettrificati per il mercato globale.

Con l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica di tutti i prodotti e le attività corporate in cui è coinvolta entro il 2050, Honda sta procedendo nella strategia di elettrificazione della gamma auto, per raggiungere l'obiettivo di "aumentare la percentuale di vendite di veicoli elettrici e Fcev al 100% a livello globale entro il 2040".

Presso il proprio stand e sul sito web dedicato al Ces 2024, la casa giapponese presenterà vari prodotti, tra cui i nuovi modelli della gamma globale Ev e una serie di tecnologie che esprimono la significativa trasformazione che Honda sta attraversando, in linea con la direzione verso l'elettrificazione.

Alla conferenza stampa di Honda al Ces, che si terrà martedì 9 gennaio 2024, Toshihiro Mibe, (presidente e Ceo di Honda Motor) e Shinji Aoyama, (direttore, evp globale e vicepresidente esecutivo di Honda Motor) interverranno per illustrare la visione di Honda per una società basata sulla circolazione di veicoli elettrificati e presenteranno in anteprima mondiale la gamma Ev della Casa di Tokyo.

