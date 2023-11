Sportequipe 8, l'ibrido alla spina polivalente

Il mercato e vive un momento d'incertezza, per cui gli uomini del Gruppo DR ritengono che la Sportequipe 8, definita una full hybrid provvista anche del cavo per potersi ricaricare, sia, attualmente, la risposta ideale. Lunga 4,70 metri, con 7 posti utili, ed un bagagliaio da 850 litri in configurazione 5 posti, sfrutta una power unit composta da un 1.5 turbo benzina e 2 motori elettrici per una potenza totale, di sistema, di 317 CV e 545 Nm di coppia massima. Con un peso di 1815 kg le prestazioni sono brillanti, come dimostra lo 0-100 km/h coperto in 6,9 secondi. Per questa sua attitudine, anche alla guida brillante, l'abbiamo potuta provare in anteprima sul circuito di Vallelunga, dove ha dimostrato una certa capacità nell'informare il guidatore sul grado di aderenza, ed una buona agilità nonostante le dimensioni. Su strada invece ha messo in mostra un comfort di marcia di rilievo, favorito dal lavoro sull'insonorizzazione, e dalla capacità di assorbire le asperità.



Pratico il sistema che riporta l'immagine dell'auto sul display centrale quando si esce da un incrocio o si attraversa una rotatoria, e fornisce un ulteriore punto di vista sul traffico che circonda la vettura. Volendo, in città l'autonomia è di 100 km in modalità elettrica, mentre nei percorsi extraurbani si può viaggiare ad impatto zero per circa 80 km.

Il dato di percorrenza in modalità ibrida è di oltre 1000 km. Un numero che arriverà a circa 1.300 km nel 2024, quando arriverà in gamma anche la variante ibrida plug-in e con impianto GPL, definita una tri-fuel. Se non si ha tempo o modo di ricaricare il pacco batteria, inoltre, il motore termico può lavorare per ricaricarlo fungendo da extended range. Il prezzo per questo Suv di stampo premium è di 49.900 euro, a lordo degli incentivi, e con una garanzia di 5 anni o 100.000 km. Con un esborso di ulteriori 5.000 euro si può avere la Esclusive Edition che consente di personalizzare la carrozzeria con un wrapping di un colore a scelta del cliente e di impreziosire l'interno con l'Alcantara.

Nella dotazione non c'è nulla da aggiungere, è tutto di serie: dal sistema d'infotainment con monitor da 24,6 pollici, fino ai cerchi da 20 pollici, passando per gli interni in pelle, gli ADAS di livello 2 ed altro ancora. Per vederla dal vivo non bisogna attendere, perché la Sportequipe 8 ibrida plug-in è disponibile nelle concessionarie da domani.

