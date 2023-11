Nuova Porsche Panamera look più sportivo e motori potenziati

Porsche ha scelto Shanghai per il reveal globale del suo modello Panamera arrivato alla sua terza generazione. La berlina di lusso della Casa di Stoccarda debutta senza stravolgimenti estetici, conservando le linee e le proporzioni caratteristiche di questa famiglia di coupé quattro porte.





Panamera 2024 ha una lunghezza di 5.052 mm che cresce nella versione Executive a 5.202 ed è larga 1.937 e alta 1.423 (nell'Executive 1.428 mm). Nel complesso offre - grazie ad alcuni interventi mirati - una maggiore personalità e sportività.

Frontalmente spiccano la presa d'aria aggiuntiva posta sopra il portatarga (soluzione che compensa il maggiore fabbisogno d'aria dei sistemi propulsivi) e come opzionali i proiettori Matrix Led di serie.

Questa tecnologia ad alta risoluzione con oltre 32.000 pixel offre funzioni completamente nuove, come l'illuminazione dedicata della corsia con il fascio luminoso che arriva fino a 600 metri.

Nelle fiancate la linea dei finestrini ridisegnata rafforza il carattere di questa berlina sportiva a quattro porte. Ora i bordi esterni del lunotto sono perfettamente allineati con il profilo della carrozzeria, cosa che contribuisce a rendere armoniosa la linea della sezione posteriore dell'auto.

In abitacolo le novità sono ancora più evidenti. Il cockpit - sviluppato secondo il concetto di Porsche Driver Experience - è caratterizzato da un equilibrio ottimale tra i comandi digitali e quelli analogici. La revisione dell'ergonomia colloca le funzioni di input e output essenziali per la guida sull'asse del guidatore.

Nella nuova Panamera la leva del cambio si trova direttamente a destra del volante, così come è stata migliorata l'accessibilità del selettore per i programmi di guida Normal, Sport e Sport Plus e delle levette di controllo dei sistemi di assistenza. Questo per gestire i programmi di guida e i sistemi di assistenza senza dover distogliere lo sguardo dalla strada. Chi siede a fianco del guidatore può usufruire di uno schermo (opzionale) per essere pienamente coinvolto nell'esperienza di viaggio. Su richiesta lo schermo da 10,9 pollici visualizza i dati sulle prestazioni della Panamera, e consente di gestire il sistema di infotainment. Interessante la possibilità d supportare lo streaming video mentre l'auto è in movimento con contenuti che non sono però visibili dal sedile del guidatore.

Per la terza generazione della Panamera, Porsche propone una gamma di motori che comprende l'efficiente sistema E-Hybrid, una scelta questa che risponde alla grande richiesta dei clienti per questo tipo di propulsione.

Al momento del lancio sarà disponibile la Turbo E-Hybrid con il V8 4.0 sovralimentato completamente rivisitato. Grazie ad una inedita unità elettrica da 140 kW (190 Cv) l'auto mette a disposizione una potenza di sistema di 680 Cv con una coppia di 930 Nm.

Porsche Panamera Turbo E-Hybrid scatta a 100 km/h in 3,2 secondi e raggiunge in assenza di limiti una velocità massima di 315 km/h. La capacità della batteria è ora di 25,9 kWh in modo da consentire un'autonomia elettrica equivalente fino a 91 km nel ciclo Wltp misto.

Al momento del lancio saranno disponibili anche le varianti Panamera e Panamera 4 con motore V6 turbo 2.9. Diverse modifiche hanno migliorato rendimento e prestazioni. Il propulsore eroga 353 Cv e 500 Nm di coppia, con un aumento di 23 Cv e 50 Nm rispetto al modello precedente. Lo scatto 0-100 si realizza in 5,2 secondi e la velocità massima sale a 272 km/h. Per la Panamera 4 a trazione integrale questi valori sono rispettivamente di 4,8 secondi e 270 km/h.

Le novità più interessanti della terza generazione di Panamera sono però sotto alla carrozzeria. Tra queste si distinguono le sospensioni Porsche Active Ride (disponibili su richiesta) che uniscono un livello di confort nettamente superiore alle tradizionali caratteristiche dinamiche per cui Porsche è famosa.

Viene inoltre integrato l'ecosistema digitale specifico dell'utente nel sistema Porsche Communication Management (PCM) così da consentire nuove modalità di interazione con l'auto. E debutta il nuovo logo Porsche per le varianti Turbo, non più in oro ma in grigio metallizzato Turbonite. In Italia il listino parte dai 112.182 euro della versione Panamera 2.9 (per Panamera 4 da 116.431 euro) e arriva ai 198.632 euro della Turbo E-Hybrid. Le consegne in Europa inizieranno a marzo 2024.

