Toyota Yaris Cross 2024: tante novità per il Suv giapponese

Toyota Yaris Cross fa il pieno di novità per il MY 2024, diventando più potente, più sicura e più connessa. La Premiere Edition, come da tradizione al momento del lancio di un modello nuovo o di un aggiornamento importante, è offerta con l'esclusiva verniciatura Urban Khaki bi-tone e cerchi in lega da 18 pollici grigio scuro a cinque razze dedicati.

L'elemento di principale innovazione su questo Suv è il nuovo powertrain, che si affianca a quello precedente, e sfrutta un motore-generatore elettrico più grande e potente, per un incremento della potenza di sistema da 116 a 132 CV.

Più cavalli consentono di avere un miglioramento nello scatto da 0 a 100 km/h di mezzo secondo, ed una riduzione di 0,4 secondi nel passaggio, in ripresa, da 80 a 120 km/h, a fronte di emissioni di CO2 comprese tra 103 e 122 g/km.



Il B-Suv della casa giapponese migliora anche nel comfort, grazie ad un ammortizzatore a smorzamento variabile al supporto motore sul lato sinistro; al risonatore montato sul condotto di aspirazione; al nuovo pannello fonoassorbente del cruscotto; e a dei vetri più spessi per parabrezza e finestrini laterali.

L'interfaccia uomo-auto è assicurata dai display da 7 o 12,3 pollici per la strumentazione digitale, e da 9 o 10,5 pollici per il touchscreen multimediale, in base all'allestimento.

Mentre il sistema multimediale Toyota Smart Connect promette una risposta più rapida per via di una maggiore potenza di calcolo.

La navigazione è sempre connessa, ed il sistema di riconoscimento vocale è stato potenziato per essere più reattivo.

Non manca la connessione wireless dello smartphone con Apple CarPlay ed Android Auto, ed aggiornamenti e nuove funzioni possono essere installati over-the-air.

Per una maggiore fruibilità d'uso, la Yaris Cross offre la Smart Digital Key, che sfrutta l'app MyT, e consente ad un massimo di cinque utenti di accedere al veicolo utilizzando il proprio smartphone. Migliorano gli aiuti alla guida ed il Toyota Safety Sense si avvale anche della soppressione dell'accelerazione, che interviene per mitigare qualsiasi accelerazione improvvisa quando riconosce il rischio di collisione con un veicolo che precede; dell'Assistenza Proattiva alla Guida, progettata per evitare incidenti a bassa velocità, attraverso una decelerazione fluida; e dello Steering Assist, che regola la forza di sterzata per aiutare nella fase di svolta. Inoltre, il nuovo Sistema di Arresto di Emergenza, in caso di malore o incapacità del conducente, se non rileva reazioni, ferma gradualmente l'auto attivando, nel contempo, le luci di emergenza e sbloccando le portiere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA