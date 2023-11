La Peugeot E-208 è più potente e graffiante

L'elettrificazione è sempre più presente nella gamma Peugeot, ed anche la 208 non è rimasta insensibile al fascino della sostenibilità, come sottolinea la presenza in gamma della variante 100% elettrica, la E-208, capace di percorrere più di 400 km con un pieno di energia.

In Spagna, in occasione del test della E-308, è stato possibile guidare anche la E-208; una vettura importante per la casa del leone, considerando che nel 2022 è diventata l'auto elettrica più venduta in Europa nel segmento B.

Con la medesima potenza del propulsore della E-308, ovvero 156 CV, la E-208 dimostra una certa verve nei tratti misti, per via di un peso ridotto figlio di dimensioni più compatte, nonostante abbia uno sterzo meno rapido ed un assetto meno composto della sorella maggiore.

Sempre valido il comfort di marcia, grazie ad un abitacolo silenzioso e ad un assetto meno rigido sulle sconnessioni in confronto alla E-308. La posizione di guida più raccolta, inoltre, offre una migliore visibilità del quadro strumenti, mentre lo schermo centrale da 10 pollici evolve quello precedente da 7 pollici e, sulle varianti Allure e GT, è HD.

La finitura risulta appagante sia alla vista che al tatto, anche a dispetto di un segmento d'appartenenza inferiore a quello della E-308. Adottando una condotta di guida fluida, la batteria da 51 kWh promette un'autonomia di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP (in fase di omologazione).

Inoltre, si ricarica dal 20 all'80% in meno di 25 minuti accettando una potenza di 100 kW dalle colonnine a corrente continua, ed offre due caricabatterie di bordo per ricaricare a corrente alternata, quello da 7,4 kW, di serie, e quello da 11 kW disponibile in opzione. Su strada, ma anche da ferma, la nuova E-208 si fa notare anche per il look più sportivo, con la firma luminosa a LED a tre artigli verticali sul paraurti anteriore, che viene riproposta in orizzontale anche per i gruppi ottici posteriori.

Completano il quadro la nuova griglia che riprende il colore della carrozzeria, ed il nuovo logo Peugeot.

La GT presenta anche i passaruota in nero lucido che contrastano con la livrea di base, ed offre anche la possibilità di avere il tetto di colore nero, mentre i retrovisori in nero lucido sono di serie per tutte le versioni. Disponibile in 3 allestimenti, denominati Active, Allure, e GT, la E-208 ha un prezzo d'attacco di 36.430 euro.



