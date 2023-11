Peugeot E-308: la compatta del leone prende la scossa

La gamma della Peugeot 308 si amplia con le versioni berlina e station wagon 100% elettriche, che si aggiungono alle varianti ibride plug-in, per offrire il massimo dell'elettrificazione. Sotto le forme taglienti della compatta del leone alberga un nuovo motore elettrico dalla potenza di 156 CV che promette un'autonomia fino a 413 km nel ciclo WLTP. Disponibile negli allestimenti Allure e GT, con prezzi che partono da 41.780 euro per la berlina e da 42.780 euro per la wagon, la E-308 esteticamente mette in evidenza elementi quali il cofano anteriore più lungo, la firma luminosa a LED di stampo felino, ed il nuovo logo del brand, mentre nella vista posteriore sfoggia dei gruppi ottici contraddistinti dalla forma che riprende il graffio del leone. Inoltre, rispetto alle altre varianti del modello può contare su un nuovo cerchio in alluminio da 18 pollici sviluppato per incrementare l'efficienza aerodinamica.



L'interno si contraddistingue per la presenza dell'ultima generazione del Peugeot i-Cockpit con il volante compatto e riscaldato, l'head-up display digitale tridimensionale, e lo schermo touch centrale da 10 pollici. Tante le informazioni davanti al guidatore nel display digitale in cui le indicazioni hanno profondità differenti per essere individuate separatamente: un aspetto al quale bisogna abituarsi, così come al volante che va regolato con attenzione per evitare che occulti parte del quadro strumenti.

Pratiche le scorciatoie sia fisiche che virtuali per gestire al meglio il sistema d'infotainment richiamando le voci principali.

L'ambiente presenta materiali di qualità per rifinire sia pannelli porta che una plancia dall'aspetto spigoloso. La variante GT offre il plus di una caratterizzazione sportiva attraverso la pedaliera in metallo e le sedute con porzioni in Alcantara. Lo spazio a bordo rimane speculare a quello delle altre varianti, eccezion fatta per il bagagliaio, che passa da 412 a 361 litri sulla berlina e da 608 a 548 litri sulla wagon.

Nel test di guida, svolto nel corso della presentazione alla stampa nei dintorni di Barcellona, la vettura ha evidenziato un'erogazione progressiva, anche nella modalità sport, figlia dell'intenzione, da parte degli uomini del leone, di offrire una condotta dinamica simile a quella delle vetture termiche.

Questo favorisce l'affiatamento con l'auto, senza l'effetto on-off quando si spinge il pedale dell'acceleratore, tipico di alcune elettriche.

L'assetto generale è composto e bilanciato, valida anche la frenata, mentre le gomme sono pensate per una maggiore efficienza complessiva ed invogliano ad una condotta fluida, che favorisce l'incremento della percorrenza complessiva.

Infatti, con la batteria da 54 kWh dalla nuova composizione chimica con l'80% nichel, il 10% manganese, ed il 10% cobalto, al massimo della carica, alla nostra partenza, l'auto indicava un'autonomia superiore al dichiarato: 438 km.

Inoltre, dopo un tratto misto su strade collinari, terreno poco congeniale ad un'elettrica, a seguito di un turno di guida di circa 45 minuti l'autonomia stimata era ancora di 362 km.

Compatta e leggera, la batteria della E-308 accetta una potenza di ricarica fino a 100 kW con corrente continua, per passare dal 20 all'80% della carica in meno di 25 minuti.



