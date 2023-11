Al via la produzione della nuova Polestar 4

Polestar ha confermato l'avvio della produzione di Polestar 4, con le prime consegne ai clienti in Cina previste entro la fine del 2023. Il lancio ufficiale in tutti gli altri mercati Polestar, invece, è previsto per l'inizio del 2024, con consegne ai clienti entro l'anno.

La prima vettura ad uscire dalla catena di produzione è stata rifinita in Snow con i dettagli Swedish gold del Performance Pack. Si tratta della prima Polestar prodotta presso la fabbrica di Hangzhou Bay, gestita da Geely Holding, alimentata da energia rinnovabile che porta il certificato di energia idroelettrica I-Rec, combinata con l'energia fotovoltaica generata sul tetto dello stabilimento.

Le credenziali ecologiche della fabbrica hanno svolto un ruolo significativo nel ridurre l'impatto ambientale di Polestar 4 che, con 19,4-21,4 tCo2e, ha l'impronta di carbonio più bassa di qualsiasi altra Polestar al momento del lancio.

Il laboratorio adotta anche diversi metodi per ridurre i rifiuti nocivi, a partire dalla passivazione esente da cromo per ridurre l'inquinamento delle acque, dalla vernice a base d'acqua per ridurre le emissioni di composti organici volatili, oltre al filtraggio tramite carta secca nei forni per rimuovere la vernice nebulizzata, ottenere la generazione di zero acqua in eccesso durante il processo di verniciatura e ridurre considerevolmente l'utilizzo di energia per il condizionamento dell'aria del 60%.

Un concentratore rotativo e ossidatore termico rigenerativo è poi utilizzato per trattare in maniera efficace i gas di scarico dalla fabbrica. "La prima Polestar 4 che esce oggi dalla linea di produzione - ha commentato Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar - è il culmine del duro lavoro di innumerevoli colleghi e partner. Polestar 4 si distingue per design e prestazioni".

Polestar 4 è stata presentata per la prima volta al Salone dell'Auto di Shanghai nell'aprile 2023. A partire dalla seconda metà del 2025 verrà aggiunta un'ulteriore produzione a Busan, in Corea del Sud, per il mercato locale e per l'esportazione nei mercati nordamericani.

Il Suv coupé è il secondo Suv della gamma Polestar e, oltre a incorporare elementi di design visti per la prima volta sulle concept car Polestar, è anche l'auto di produzione Polestar più veloce finora. Polestar 4 si posiziona tra Polestar 2 e Polestar 3 in termini di dimensioni e prezzo.

